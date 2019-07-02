快訊／長榮航空「航班異動」日期再拉長！　欄位一口氣開到7/21

▲長榮航空航班異動日程，欄位在下午再度拉長至7月21日。（圖／翻攝至長榮航空官網）

記者賴文萱／台北報導

長榮空服員罷工邁入第13天，2日勞資雙方展開罷工後第2次協商會議，截至下午17時會議仍持續進行中。不過，在長榮官網的罷工航班異動專區，原本日程僅公布至7月12日，下午欄位再度拉長至7月21日。對此，長榮航空表示，目前後續班表還在確認中，如果一有確定消息就會馬上公開給大眾知道。

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▲長榮航空勞資雙方二度協商，會前雙方在談判桌前嚴陣以待，但目前仍無重大進展。（圖／記者沈繼昌攝）

長榮航空與桃園市空服員職業工會2日上午9時，在桃園尊爵天際飯店針對團體協約的內容進行二度協商，截至下午17時仍無重大進展。交通部表示，依長榮航空統計，累計6月20日至7月2日已取消出入境合計達1,161架次，其中，2日原訂飛航177架次，取消70架次，影響旅客1萬1,214人次，航班執行率達6成。

▲長榮勞資協商卡關，空服員重回現場抗爭靜坐抗議。（圖／記者張一中攝）

團客部分，共影響63團、1,484人，立榮航空國內線航班共148架次，除馬祖航線有部分航班受天候因素影響取消外，其餘均正常營運。另有關旅行業反映罷工損害補償部分，長榮航空已與相關公會及業者協商，雙方將妥善處理。

交通部再次呼籲，長榮勞資雙方擱置爭議，理性溝通，儘速完成團體協約的簽訂，讓民航運輸及早恢復正常運作。