台南土本登革熱確診3例　林燕祝：市府亦應重視移動感染源之影響

▲台南市議員林燕祝籲請市府重視並清查患者活動重疊區域登革熱「潛在」疫情，及移動性感染源之影響。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市中西區開山里確診第3例本土型登革熱，雖與首例男患者工作地在東區東門里，兩者間可能具有相當之地緣關係，台南市議員林燕祝也籲請市府重視並清查患者活動重疊區域登革熱「潛在」疫情及移動性感染源之影響。

林燕祝說，首例男患者居住永康區，其亦無法知悉究竟在工作地點或住家附近遭蚊子叮咬而罹患登革熱，但她日前踢爆一名越南女子來台觀光，被確診罹患登革熱，卻以無錢治療為由，四處趴趴走，活動範圍多在永康區，又經相關報導指出一隻登革熱病媒蚊具有傳染16個人之威力，且登革熱之潛伏期約10至14天，因為該名越南女子於6月1日確診，亦未經隔離醫治，則該移動感染源若又遭蚊子叮咬成為病媒蚊，將造成更多市民罹患登革熱。依此，首例男患者6月29日確診罹患登革熱，難謂與該名越南女子無任何牽連關係。

林燕祝希望市府能記取2015年登革熱疫情大爆發，確診病例超過2萬人，並造成112人死亡的慘痛教訓，除依原有登革熱防疫SOP，預防登革熱再次大爆發外，是否亦應重視若具有活動重曡區域患者，立即動員相關人員至該區域進行更為仔細的訪查及篩選疑似病例。另在境外移入病例，市府更應加強監督機制，避免其等成為移動感染源，造就更多之病媒蚊，導致市民面臨登革熱的嚴格考驗，影響市民生命及身體安全。

而衛生局在中西區開山里確診了第3例本土型登革熱，足見患者活動重疊區域登革熱「潛在」疫情持續擴大，林燕祝再次呼籲市府應針對該區域市民進行採樣及篩檢，及早控制疫情，避免2015登革熱疫情再次重演。