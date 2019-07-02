彭于晏松山機場入關帶香蕉酪梨　防檢局：違法罰3千元

▲彭于晏帶香蕉和酪梨入關被罰3千元。（圖／ETtoday資料照）

記者許展溢／台北報導

藝人彭于晏今（2日）傳出昨天從松山機場返台時，帶了香蕉、酪梨等水果不小心過海關被查到，遭罰3000元。防檢局基隆分局向《ETtoday新聞雲》證實，確實有這件事。防檢局藉此呼籲，不少民眾最近都以為入境時，只不能帶肉品，卻忘了「任何水果」也都不能帶。

防檢局基隆分局對於彭于晏遭罰事情證實，確實有這此事，事情是發生在昨天晚上。彭于晏經紀人也向《ETtoday》還原當時過程，是彭于晏發現她的行李很重，好心幫她拿背包，結果在等行李時，發現彭于晏在出關口遇上事情，跑過去查看，結果他回覆「已經處理好了！」自己也很愧疚。

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防檢局植物檢疫組長陳子偉指出，大部分旅客近來只知道不能攜帶肉類品入境，但其實水果本來也規定不能帶。並說明，入境不能攜帶的主要有肉品和水果，如果有帶，切記「一定要申報」、或「丟棄」再出關。尤其入境最後一個關卡，要選擇從綠線或紅線進入，假設有帶水果、肉品就必須「走紅線」申報。若帶了走綠線，就會被認為身上沒任何東西要申報，因此也會被罰3000元以上，1萬5千元以下。

陳子偉強烈呼籲，旅客返國到提領行李區塊時，就會有檢疫櫃檯，如不清楚攜帶的物品是否能闖關，務必先詢問，否則被海關檢查到，還要被處罰得不償失。至於蔬菜、鮮花？陳子偉說，部分類別能帶，但建議一樣可以先詢問並申報。