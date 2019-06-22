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菲國前外長「入境港遭擋3.5小時遣返」　外媒翻過去「槓中國證據」

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▲Albert del Rosario／羅薩里奧／菲律賓前外交部長。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓前外交部長入境港遭到拒絕。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

菲律賓前外交部長羅薩里奧（Albert del Rosario）日前準備至香港參加論壇，入境時持菲國外交護照，卻遭到香港海關拘留三小時，之後以「未具體說明個案」遣送回菲律賓，並且未給予具體拒絕入境原因。對此引發國際關注，外媒分析恐怕因羅薩里奧過去曾大力批評中國政府而導致。

根據《CNN》報導，羅薩里奧21日搭乘國泰航空抵達香港，原本準備參加商業論壇，卻在入境時遭到機場海關阻擋，接著被請到休息室拘留將近3個半小時。香港海關在未告知具體原因下，將羅薩里奧直接遣返回菲律賓，中間雖他有告知機場人員自己所拿的是「菲律賓外交護照」且受到《維也納外交關係公約》保障，但仍被遣送離開。

對此，香港入境事務處並未做出回應，僅表示這是「未具體說明個案」也沒有說明原因。中國外交部發言人陸慷表示，中國政府和香港特區都是依法處理出入境事務，允許入境或是遣返完全是中國的主權。

對此《CNN》分析，羅薩里奧之所以遭到遣返，恐怕是因為2013年任職菲律賓外交部長期間，因中菲南海黃岩島主權爭端問題，上訴到荷蘭海牙法庭，2016年判定菲律賓勝訴，否定中國南海「九段線」主權。

今年3月，羅薩里奧和菲國前監察使莫拉萊斯（Conchita Carpio Morales），向國際刑事法院控告習近平推動「掌控南洋的有系統計畫」，5月時莫拉萊斯也在香港入境遭拒並遭到遣返。

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關鍵字：香港,入境,菲律賓,遣返

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