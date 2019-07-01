秋行軍蟲通報民眾請注意　防檢局今寄獎勵金1萬元通知

▲秋行軍蟲幼蟲以啃食玉米植株中心嫩的部位居多。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者許展溢／台北報導

「秋行軍蟲災害緊急應變小組」（應變小組）今（1日）說明，統計至6月30日止，全台秋行軍蟲發生案例確認有183件，已執行銷毀81件，噴藥防治98件，合計179件。

應變小組表示，為掌握秋行軍蟲防治關鍵時期，鼓勵民眾於發現秋行軍蟲蹤跡時即時通報，自今年6月8日至21日通報獎勵期間截止，依秋行軍蟲通報獎勵要點規定，通報經確認為秋行軍蟲者，每件獎勵金為新台幣1萬元，統計共計136件。相關通報獎勵金案件對於獲獎者，防檢局今天寄出通知，並依據所得稅法第88條規定發給獎勵金。

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▲應變小組籲請農民加強田間巡檢，撿除卵塊幼蟲。（圖／台中市農業局提供）

應變小組強調，目前仍處於緊急防治階段，防疫作為不可鬆懈，民眾如發現秋行軍蟲蹤跡，請主動進行通報，只要民眾努力通報，政府即時防治，即可遏止秋行軍蟲大肆擴散蔓延危害。應變小組指出，目前也同時籲請農民加強田間巡檢，撿除卵塊幼蟲，巡檢時，隨身帶著垃圾袋，發現疑似卵塊、蟲體隨手摘除銷毀，而巡檢三大重點包括以下：

一、目視葉片是否有被危害狀，尤其注意看心葉生長點及部位，再靠近檢視是否有蟲糞。

二、巡視下位葉是否有卵塊，檢視葉片是否有被幼齡蟲啃食透明狀痕跡。

三、成熟植株仔細查看玉米穗被鑽蛀孔洞及蟲糞，再撥開玉米穗詳細檢查。

最後應變小組呼籲，秋行軍蟲防治施藥一定要依照專家指導施藥，切勿隨意用藥，否則防治無效且容易產生抗藥性。秋行軍蟲防疫，大家一起來，民眾仍可利用「防檢局防疫小尖兵臉書」、「防檢局LINE@」、「農作物天然災害即時回報APP」，或撥打防檢局通報專線0800-039-131等管道持續通報。

