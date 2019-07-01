出招救經濟！伊朗批准陸客「免簽入境」　駐華使館：日期待確定

▲伊朗日前批准陸客「免簽入境」政策。（圖／pixabay）

大陸中心／綜合報導

美伊關係日漸緊繃，美國總統川普在6月24日簽署行政命令，對伊朗祭出一 波新的經濟制裁。對此，伊朗也做出了應對政策，批准大陸遊客「免簽證入境」，藉此增加旅遊收入。伊朗駐華使館日前證實此項措施，不過具體實行日期尚未確定。

《環球時報》引述《德黑蘭時報》報導指出，伊朗文化遺產、手工藝和旅遊組織的負責人瓦利·泰穆里表示，伊朗內閣日前已批准對大陸遊客實行「免簽入境」的政策，也就是說，日後到伊朗的大陸遊客將不再需要事先獲得簽證，不過，這只是一項「單邊措施」。

《德黑蘭時報》在報導中指出，外國遊客只要護照上蓋有伊朗入境的印章，就會被美國限制，也就是說，只要去了伊朗，就很難再去美國以及其他國家。對此，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）也下令，不再對訪伊外國人的護照上蓋簽證章或做任何標記，以免外來遊客受到美國的限制。

▲伊朗總統羅哈尼。（圖／記者王致凱攝）

另外，報導提到，自兩伊戰爭以來，伊朗旅遊業大受衝擊，1979年至1994年的訪伊旅遊人數年均不到10萬，由於擁有2500年的悠久歷史文明，近年來的外國遊客才逐漸增多到數百萬人。泰穆里表示，上一年約有780萬遊客來到伊朗旅遊，與前一年相比增長52.5%，「旅行套餐成本較低是最具吸引力的因素」。

此外，伊朗政府也在近幾個月加倍努力，推動旅遊業來增加外匯收入、創造就業機會，甚至對大陸遊客實行「特別待遇」，藉此拯救在美國制裁下的經濟。據《環球時報》報導，伊朗駐華大使克沙瓦爾茲扎德30日證實，對大陸遊客的免簽政策將於近期實施，至於落實的具體日期尚未確定。