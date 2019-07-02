偷吃5次被抓包！辣小三嗆正宮「賤人、全家死光」...反被人夫告

▲陳姓女子和人夫偷情被正宮抓包，竟在談判時囂張反嗆正宮「死賤人」。（示意圖／視覺中國）

記者劉昌松／台北報導

台北陳姓女子和呂姓人夫偷情5次被捉包，呂妻帶著呂男和小孩等親友登門談判時，陳女竟囂張反嗆「死賤人、死肥人」，然後又跑到人夫家門口，留下「家破人亡、全家死光」的字條，台北地檢署調查後，依公然侮辱、恐嚇、通姦等罪起訴陳女，另依外呂姓人夫也因坦承通姦，被檢察官依法起訴。

起訴指出，陳女和呂姓人夫在2019年2月11日、13日、14日、19日、21日家中發生5次性關係，呂妻發現後，2月24日下午，帶著呂男和、2名子女、3名友人大陣仗前往陳女位於台北市汀洲路住處談判。

沒想到陳女毫無畏懼，當面嗆呂妻「死賤人、死肥人」辱罵，陳女事後越想越氣，認為是呂男欺騙她，事發後又避不見面，心有不甘深夜跑到呂男位於新北市地住處。

陳女找不到呂男，但在呂男的機車上留下字條「你這樣太過份了，說好要打電話給我，說好要談談的，居然一直在騙我，你真的要為那隻該死的賤肥豬做成這樣嗎？打電話給我，不要真的搞到家破人亡、全家死光才後悔，務必要打」。呂男和呂妻看到字條後，心生畏懼報警提告，呂男並坦承和陳女通姦情節。台北地檢署調查後，將陳女和呂男分別提起公訴。

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