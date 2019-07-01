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社會 社會焦點 保障人權

醒來看到「他跪趴後面一直動」　哭喊「不要」提告結果更崩潰

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▲桃園市邱姓男子遭指控於去年10月遇見前女友，以騎車載其購物為由，騙女友回住處騎車，但卻藉故軟禁女友，並連續3次性侵得逞，女友事後不甘辱提告妨害性自主。（示意圖／免費圖庫pxhere）

莊姓男子把酒醉的酒店小姐到帶旅館房間內性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者劉昌松／台北報導

台北1名酒店小姐因酒醉被客人帶出場，醒來時發現自己趴在飯店床上，莊姓男客跨跪在她後面正在「動」，被害人哭喊「不要」，求莊男停止，莊男卻繼續做到結束。莊男被控性侵後，狡辯是性交易，且在被害人睡著時，就已經做過1次了，被害人得知後更崩潰，堅持提告。台北地檢署依趁機性交、強制性交2罪起訴莊男。

一名女童在日記揭露遭繼父性侵，但法院卻判繼父無罪。（示意圖／達志影像／非本文當事人）
▲被害人醒來發現莊男在她後面一直動，哭喊「不要」求莊男停止性侵。（示意圖／達志影像／非本文當事人）

起訴指出，被害人是在2018年12月18日凌晨上班時，因酒醉失去意識後，被莊男帶上計程車，到台北市林森北路某旅館開房間。被害人指控，她醒來時，發現已經是隔天早上，卻自己全身赤裸，趴在房間內的床上，隱約看到有個全身赤裸的男子，跨跪在她後方。

被害人驚覺自己正被性侵，但是宿醉剛醒，無力大動作反抗，只能哭求莊男停止，莊男卻充耳不聞，持續從後方性侵被害人到結束後，就自己穿上衣服離開房間；被害人趕緊打電話通知酒店經紀到旅館，陪她去報警。

一名狼父性侵女兒6年，竟還噁稱：我有結紮妳不會懷孕。（示意圖／達志影像／本文當事人無關）

▲莊男稱在被害人睡著時就已經發生1次性關係，被害人得知後更為崩潰。（示意圖／達志影像／本文當事人無關）

莊男到案坦承與被害人發生性關係，而且除了被害人醒來自己看到的那一次，在更早一點的時間，被害人還在睡覺的時候，就已經發生過一次了，莊男辯稱，是在酒店內講好價錢，買被害人出場性交易，絕無違反被害人意願。

但是檢警調閱酒店外監視錄影畫面，發現當時被害人已經嚴重酒醉，還需要莊男攙扶才能上計程車，且莊男自己也說首次性交時，被害人正在睡覺，檢察官因此認定莊男涉嫌利用被害人酒醉不能抗拒時，趁機性交得逞1次，又再被害人醒來拒絕後，強制性交得逞1次，請求法院分2罪判刑。

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關鍵字：性侵,酒店,酒醉,性交易,趁機性交,強制性交

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