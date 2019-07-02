騙治病強摸人妻下體　渣男「代付2000萬撤裸照」逼嘿咻20次抵債

記者黃翊婷／綜合報導

桃園柯姓人夫不滿陳姓男子誆騙妻子需要治病，竟然將人載到汽車旅館撫摸胸部、下體，還聲稱幫忙支付2000萬元處理不法集團的事，要求發生20次性行為來抵債，不僅破壞他的家庭美滿，還嚴重侵害配偶權，因此決定提告求償100萬元。由於陳男在刑事部分被依4個通姦罪判處6個月有期徒刑，民事部分，桃園地院法官考量到雙方的經濟能力差距，最後判他應賠償柯男20萬元。

▲陳男誆騙柯妻需要治病，並把人帶到摩鐵猥褻。（示意圖／123RF，與本案無關）

判決書中提到，柯男主張自己與妻子是在2000年結婚，婚後同住且互動頻繁，但2012年起，陳男用一些怪力亂神的話誆騙妻子，恫嚇需要依指示治病，於是將人載到汽車旅館撫摸胸部、下體猥褻得逞，接著又佯稱有裸照在不法集團手中，如果不答應發生性行為，就要把照片公開。

陳男接連得手後，又改口對柯妻說，自己已經幫忙處理掉不法集團的事，並代為支付2000萬元的費用，要求與女方嘿咻20次抵債。柯男表示，上述這些行為已經嚴重破壞他的婚姻以及配偶權，精神上也受到極大的痛苦，這才決定提告求償100萬元。

▲接著，陳男騙柯妻先前在摩鐵被拍到裸照，還落入不法集團手中，進而要求嘿咻抵債。（示意圖／CFP，與本案無關）

由於陳男在刑事部分已經被依4個通姦罪判處6個月有期徒刑，他辯稱，自己的確有與柯妻發生性行為，但情節、次數與柯男的描述不同。

桃園地院法官認為，陳男通姦的部分已受到刑事判決處分，可見他的行為的確侵害到柯男的配偶關係身分法益，提告求償核屬有據，不過，考量到雙方身分、地位以及經濟狀況的差距，最後裁定陳男應賠償柯男20萬元較為適當。