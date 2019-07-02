公然罵三字經無罪　《博恩秀》為言論自由「以身試法」失敗

▲脫口秀主持人曾博恩故意駡員工三字經，希望法官判他有罪才能為公然侮辱除罪化聲請大法官解釋。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

美式脫口秀《博恩夜夜秀》主持人曾博恩爭取言論自由除罪化，故意在公開表演時，用三字經辱罵工作人員JIM，然後要JIM控告他公然侮辱罪，並希望法官「快給我前科」，好讓他聲請大法官解釋。台北地院2日判決認為，曾博恩主觀上沒有侮辱員工的犯意，且《刑法》也對公然侮辱的要件有所限縮，且訂有阻卻違法條款，所以並無違憲疑慮。

曾博恩是在2018年的《博恩夜夜秀》試播集節目中，提出4個妨害名譽案例，質疑妨害名譽「告不告得成不重要，重點是我讓你一直去跑法院」，可能被人拿來「以刑逼民」、「危害言論與新聞自由」。

▲《博恩夜夜秀》試播集討論妨害名譽違憲爭議。（圖為資料照／翻攝STR NETWORK YOUTUBE）

博恩並在節目中並指出，2017年的司法改革國是會議，也達成妨害名譽除罪化的協議，但前法務部長邱太三仍控告政論名嘴妨害名譽，讓博恩認為「除罪化不能靠政府」，因此在現場觀眾面前用「王八蛋」和三字經痛罵同事JIM，並向法官喊話「我有真實惡意，我就是要羞辱他，趕快給我前科，因為我要聲請大法官釋憲。」

博恩在6月為本案被告出庭時表示，他認為「公然侮辱罪」可能已經違憲了，剛好承審本案的審判長林孟皇也當庭回應指出，「個人觀點也希望(公然侮辱)能除罪化，但是要尊重立法者」，而在合議庭評議後，2日做出的判決認為，「隊名聲的愛，是通向高尚卓越行為的偉大原動力」，我國公然侮辱罪已經把犯罪構成要件限縮，且有阻卻違法事由的相關條款，並無違憲疑慮。

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