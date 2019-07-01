鄰居男友離家！他半夜潛住處「深度安慰」...遇妻敲門秒驚醒：我沒穿褲

▲她酒後與鄰居激戰被抓包，下場GG了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

地方中心／台中報導

台中市一名女子琪琪（化名）因同居男友離家不知去向，到鄰居曾姓夫妻的家中喝酒訴苦，沒想到她竟邀曾男到家中，進而翻雲覆雨，曾妻發現家中空無一人，到琪琪住處敲門，驚見枕邊人竟與琪琪衣衫不整，一怒之下告上法院，琪琪被依妨害家庭判刑3月，得易科罰金，可上訴。

根據判決書，琪琪與曾姓夫妻為鄰居，兩家時常互相往來，2018年5月7日晚間，琪琪因男友離家不知去向，到曾姓夫妻的住處內飲酒訴苦，沒想到琪琪竟趁著曾妻進房睡覺後，與曾男回到住處房間內發生性關係。

曾妻5月8日凌晨3時許醒來，發現家中竟然空無一人，於是前往琪琪住處敲門查看，琪琪母親開門後，曾妻發現琪琪與丈夫衣衫不整地待在房間內，目睹這具衝擊性的畫面，曾妻決定報警處理。

法院審理時，琪琪矢口否認有相姦的犯行，辯稱「我當天喝了4瓶啤酒，曾男也有喝酒，他叫我靠過去對我上下其手，我拒絕他就說要回家睡覺，曾男進到我房間性侵我，我有推開、反抗他，當時我們都醉了，我問警察是否為仙人跳」。

曾男則表示，當時2人是合意發生性行為，否認強制性交，並表示，性行為才進行不到半個小時，妻子就來敲門叫他的名字，讓他瞬間驚醒把門打開，「我很懊惱，頭低低的坐在床沿，沒有穿褲子」。

法院審理後認為，琪琪事發時曾在警方面前寫下「悔過書」，內容記載「本人琪琪在一個月內完成搬家，不再與曾XX先生見面聯繫，酒後失志與行動，對大姐深感抱歉，並求予原諒，酒後亂性作出破壞家庭行為，是我不對」，琪琪文末更署名簽下日期，因此不採信她的說詞，判琪琪有期徒刑3月，得易科罰金。全案仍可上訴。

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