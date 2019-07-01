初見面就爬到車後座直接震　外籍女事後告性侵：他都不聯絡

▲莊姓男子首次和外籍女網友見面就路邊車震，結果事後衰被告性侵。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北張姓男子透過交友軟體認識1名外籍女子，雙方約見面直接在車上生性關係，張男事後被控性侵，一頭霧水出庭辯稱，當時女子是自己從副駕駛座爬到後座，雙方你情我願，而提告女子則出庭表示，因為張男事後都不聯絡才提告，現在想撤告，台北地檢署調查無證據顯示張男遭違反女子意願硬上，1日處分不起訴。

這名30多歲的張姓男子是在1月中的時候，透過手機交友程式BeeTalk，認識來台居住的外籍女子，雙方一拍即合，相約見面，張男開車接到女子後，難以壓抑興奮之情，直接把車子停在路邊，張男下車從後門再回車上，女子則是直接從副駕駛座往後爬，2人就在後座翻雲覆雨玩起車震。

沒想到幾個月後，張男突然被警方告知，女子控告他涉嫌性侵，事後竟被控告妨害性自主，張男向檢警喊冤，絕無違反女子意願，而日前已經搬到高雄居住的女子，北上出庭時表示，因為張男事後都沒再聯繫，她也不知如何是好，所以決定提告。

檢察官調查，女子身形並非嬌小玲瓏，若非自己願意，否則很難被迫從車子前座移到後座他，且女子當時穿著牛仔褲，也很難被人在狹小的車內脫下，考量女子事後提告，全案又沒有證據顯示張男違反女子意願而發生性交，因此處分不起訴。

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