小三撒嬌傳「偶爾陪我睡」！大老婆離婚後才發現...一張照片神復仇

▲正宮的復仇。示意圖與本案無關。（圖／翻攝自pixabay）



地方中心／台中報導

台中一名吳姓女子與陳姓前夫離婚後，無意間發現對方的手機內曾與一名高姓女子互傳「偶爾陪我睡、愛愛」等鹹濕對話，以及一張擁吻的親密照片，因此怒向2人求償100萬元。台中高分院審理後，認為陳男與高女的確侵害到吳女的配偶權，因此判他們須賠償10萬元確定。

吳姓女子主張，雖然與陳姓前夫於2018年7月19日合意離婚，但卻在之後讓她發現，原來對方與高女於2016年10月間早就有曖昧關係，還互傳「你在外面交女朋友，你老婆不生氣嗎」、「是不是你媽媽知道我們來然後，更是每天盯你有沒有回家對不對」等親密訊息，甚至還有在公開場合擁吻的照片，這些都嚴重侵害到配偶權，因此提起100萬元求償。

陳男辯稱，照片只不過是工作關係應酬、逢場作戲罷了；他也主張，吳女於2017年4月7日簽訂協議書，其中第12點提及「雙方不得再對他方以任何形式、名義有所民事請求」，如有違反應支付100萬元作為懲罰性違約金。

一審台中地院法官認為，2人行為侵害到吳女配偶權，須連帶賠償10萬元；陳男、高女不服上訴。台中高分院法官審理後認為，協議書應僅限於離婚所生的財產權紛爭，此次訴訟乃是針對婚姻關係中，陳男與高女侵害配偶權的訴訟，2者顯然不同。

法官認為，陳男與高女雖辯稱雙方對話訊息是逢場作戲、開玩笑，但內容顯然並非一般朋友往來會出現用語，已逾越朋友日常交誼界限，因此駁回上訴，全案確定。

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