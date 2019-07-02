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長榮空服員罷工「唯一武器」！　桃園議員解密：把戰線拉長到暑假

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▲▼ 長榮航空罷工勞資協商卡關空姐重回現場抗爭 。（圖／記者張一中攝）

▲長榮航空罷工邁入第12天。（圖／記者張一中攝）

生活中心／綜合報導

長榮航空空服員罷工進入第12天，桃園市議員王浩宇1日收到長榮空服員工會成員的洗版，質疑「為何幫長榮說話」。對此，王浩宇表示，空服員目前唯一的武器，就是將「戰線」拉長到暑假中期，「暑假是航空公司客運的黃金時期，票價高，載客率也高，這是唯一的機會。」

王浩宇1日在臉書發文稱，雖然長榮空服員罷工表面上造成了營收、航班減少的問題，但這些看似傷害公司利益的事情，可能是在幫公司省錢，「這也難怪長榮越踩越硬，恐怕很難再妥協了。」貼文發出後，立刻有工會成員到王浩宇的臉書洗版，並質疑「為何幫長榮說話」。

對於「幫長榮說話」的疑慮，王浩宇澄清，自己根本不認識長榮，只是在談論最現實的問題，「我知道你們現在很焦慮，認為錯過了最好的和解時機，但是運動策略要更清楚，長榮不是華航，長榮是真正的資方，難度完全不一樣。」

▼長榮空服員罷工，勞資雙方約定7月2日再進行協商。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮空服員罷工，幹部廖以勤。（圖／記者林敬旻攝）

王浩宇提到，航空公司的客運航權通常是「賺錢、不賺錢」的航班交錯搭配，而這幾天停飛的恰好都是「平常就不賺錢或沒有貨運價值」的航線，停飛反而是公司賺到。

王浩宇說明，賺錢的航班先飛，不賺錢的航班停飛，雖然讓明面上的營收減少了，但成本也同時下降，甚至「可能比以前更賺錢」，「你覺得公司會放軟還是更硬？」

▼王浩宇在FB貼出的公文。（圖／Facebook／王浩宇）

▲▼王浩宇。（圖／Facebook／王浩宇）

王浩宇補充，目前空服員唯一的武器，就是把時間拉長到暑假中期，因為這段時間是航空公司客運的黃金期，不但票價高，載客率也高，是唯一的機會，「但長榮會讓步嗎？我很懷疑。」

長榮航空勞資雙方約定7月2日再次協商。對此，桃職工會1日在罷工現場發起「1人1信給長榮航空」的活動，希望能透過罷工空服員的手寫信，對長榮航空董事長林寶水進行喊話，讓林寶水能出席2日的協商，盡快結束罷工事件。

今天，工會成員來我臉書洗版，說我幫長榮說話，但我根本不認識長榮，我只是在談最現實的問題，為什麼這次的罷工會陷入困境？ 我知道你們現在很焦慮，認為錯過了最好的和解時機，但是運動策略要更清楚，長榮不是華航，長榮是真正的資方，難度完全不一樣。 ...

王浩宇發佈於 2019年7月1日 星期一
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關鍵字：長榮罷工,長榮航空,桃職工會,王浩宇,桃園市議員

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