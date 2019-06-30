桃園三寶八字硬！停車騎上祖墳　他倒抽一口氣「車主可能會衰很久」

▲車主八字超硬，直接停車在墓地上。（圖／靈異公社，下同）

網搜小組／綜合報導

「死者為大」是對亡者的基本尊重，但日前有一名男網友經過桃園市區時，竟驚見一輛轎車直接停上人家墳頭，讓他大呼不可思議，不禁幽幽猜想「那台車主可能會衰很久」，引發網友熱議。

原PO在臉書社團「靈異公社」貼出照片，指他日前行經桃園市經國路時，見到一個不可思議的奇景，因為一座墳墓就坐落在馬路邊的空地，一旁還有知名連鎖速食店，但最詭異的是，竟有一輛墨綠色轎車直接停在墳墓上，看起來絲毫不忌諱。

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原PO說，他之前常經過也沒注意到，這次看到才發現有人停車在上面，「看來很多車主肩膀應該都重重的...」

▲在地網友似乎見怪不怪，表示以前空地其實有3個墳。（圖／靈異公社）

許多網友看完後大吃一驚，紛紛留言表示，「台灣人愛亂停車，已經可惡到連人家死了做鬼都不放過的地步」、「有夠白目，等等被沖到」、「太扯了！不怕晚上去找他嗎」、「最強釘子戶」、「旁邊還有一間麥當當，晚上不覺得毛毛的嗎？」

其中，也有人笑說，「大家誤會了，這車...要燒的」、「停車費：每小時燒2疊金紙」、「OS：我一定讓你衰到掛，敢壓我的手」、「最強釘子戶」、「車主八字可能很重很敢」。

不少在地網友指出，「這墳墓在已經30年了」、「這裡本來是三個墓」、「你們知道這裡原本3個墓嗎？常常有車子壓在上面啊！我看墓碑應該被撞斷很多次了吧」、「桃園經國路住戶表示…習以為常」、「以前三個的時候還是很多車會停上去，畢竟以前這區超荒涼，有這種墓也是很正常」。