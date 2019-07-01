當一日韓粉！他投50元轉「韓總幫幫忙」扭蛋　打開沒公仔…怒脫粉：這啥小

▲原PO花50元轉「韓總幫幫忙」扭蛋機。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

高雄市長韓國瑜有不少鋼鐵韓粉，有粉絲就會有商機，像是T恤、鴨舌帽、娃娃，這種基本周邊都很夯。有網友日前當「一日韓粉」的時候，看到一台「韓總幫幫忙」的扭蛋機，馬上心動投入50元，結果一打開秒飆髒話，「連這個也要騙！ 爲什麼愛說謊？」讓其他人紛紛大笑，「你轉到的是隱藏版，機台上沒有。」

這位網友在PTT的Gossiping板上爆卦，「韓國瑜扭蛋，有夠騙！」文中表示，「一日韓粉，看到韓國瑜扭蛋機，當然非韓不扭！」並說扭蛋機上的圖片看起來很不錯。仔細看看機器上的圖片，商品名稱是「韓總幫幫忙 青菜郎文創小物」，字下方還印著韓國瑜的素描大頭。

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▲「韓總幫幫忙」扭蛋機。（圖／翻攝自PTT）

圖片左側則有4個圖案，分別是「韓總愛犬兩百塊」、「韓總發紅包」、「台灣國菜高麗菜」、「人進來貨出去 台灣發大財」，一顆扭蛋的價格則是50元，比一般進口日本扭蛋便宜10元左右。

原PO開心投下50元，心想「轉個國瑜公仔回家放在神明桌上。也好」，轉出來、一打開扭蛋，他馬上飆髒話，「X！這啥小？」只見原PO轉到一顆馬卡龍藍色的扭蛋，裡面只放著一個徽章，白色的底圖上面印有台灣的形狀，最上方還有「韓總幫幫忙」的字樣。

▲原PO一打開扭蛋，當場傻眼。（圖／翻攝自PTT）

最後原PO拿著轉出來的商品，合拍扭蛋機上的商品圖，直呼，「一個爛別針，連這個也要騙！爲什麼愛說謊？」看到貼文後，其他人紛紛笑回，「差真多」、「50元一個別針太暴利啦」、「扭蛋殼還做成不透明的，好過份X」、「你怎麼不清台拍下來放youtube，一定夠張力」、「轉出上面根本沒有的東西www。」

不過看回扭蛋機上的商品圖，會發現圖片右下角有一行小字「扭蛋內含各類文創商品」，品名也只是「文創小物」，並沒有寫明是左方4個圖案做成的公仔。就有網友為扭蛋機發聲，「誰跟你說有公仔的？根本沒寫」、「隱藏版，跟圖上都不同 XD」、「沒騙啊，有『韓總幫幫忙』5個字。」

▲原PO合拍商品和機台照。（圖／翻攝自PTT）

還有眼尖網友發現，這台扭蛋機應該位在西門町，「萬年吼？前幾天有看到」、「萬年那台已經放了好幾個月了吧」、「我之前也有看到這台」、「你是不在西門轉的？我有看到一個人拿到同一個顏色的蛋殼」、「在西門町萬年大樓看過，不知還有沒有。」

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