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懶人包／7月1日十大新制：雙北公車上下刷卡、酒駕連坐最高罰3千元

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政治中心／綜合報導

7月1日將有10大新制上路，其中，包括響應環保的「禁用一次性吸管」政策﹑雙北公車「上下車皆須刷卡」，以及外界高度關注的酒駕新修法，違者罰鍰不只會提高，同車乘客也會受到「連坐罰」，詳細的71新制內容，《ETtoday新聞雲》也為讀者整理了懶人包，內容如下：

1.　4場所不得提供內用者一次性塑膠吸管

環保署推動「限用一次性塑膠吸管」政策， 7月起公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類共8000多家業者再也不能提供內用者「一次用塑膠吸管」，但取得「生物可分解塑膠」環保標章及工廠出場附有吸管的商品，不在管制範圍。

業者若違規會進行第一次勸導，如再犯將開罰1200至6000元，預計上路後，推算1年可減少1億根塑膠吸管。至於原本外帶者改為內用罰不罰？環保署表示，不會處罰商家，但同時會進行勸導，希望消費者能夠避免麻煩。

▲吸管、酒駕、建築物、銀行。（示意圖／翻攝自Unsplash）

▲7月起4場所不得提供內用者一次性塑膠吸管。（示意圖／翻攝自Unsplash）

2.　車輛久占停車格30天未繳費，北市府可公告拍賣

台北市停車管理工程處為了增加路邊停車格的流動率，避免成為私人停車格，自7月1日起，車輛停放於公有路邊、路外停車場超過30天且未清停車繳費，將張貼「久占停車格位車輛移置通知」，張貼15天後進行拖吊至保管場，並通知駕駛人15天內領回。若屆期不領回，公告3個月後進行拍賣。

3. 　雙北公車上下車皆需刷卡

雙北公車收費將統一改成「上下車皆需刷卡」，並分為二階段實施，第一階段從7月起採鼓勵性質，一律上車刷卡，但凡下車刷卡者，從下車時起1小時內享有轉乘優惠，如下車未刷卡不會鎖卡；第二階段則從明年2月起正式實施，若未完成上下車刷卡，雖不會鎖卡，但無法享有下一次捷運、公車及YouBike轉乘優惠。

公運處強調，扣款方式依照下車站自動辨識搭乘段數來扣款，上車刷卡顯示票卡餘額並扣新台幣15元，下車刷卡則分別段別，分別有同段、二段、三段，顯示「扣0元」、「扣15元」、「扣30元」。

公車除,學生,公車（圖／記者張一中攝）

▲雙北公車上下車刷卡享轉乘優惠。（資料照／記者張一中攝）

4.　酒駕加重罰責，新增連坐罰

為遏止酒駕悲劇一再發生，除將汽、機車行政罰分流管理，並提高罰鍰至最高12萬元，也首度加入連坐罰、車輛沒入等規範。

在酒駕加重罰則部分，若酒精濃度超過0.15毫克、未滿0.25毫克，小型車罰鍰提高至3萬元～4萬5千元、大型車提高為3萬3千元～4萬9千元；酒精濃度超過0.25毫克、未滿0.4毫克，小型車提高為3萬7500元～5萬4500元、大型車則提高為4萬2千元至6萬2千元；一旦酒精濃度超過0.4毫克、未滿0.55毫克，小型車提高為6萬元～9萬元、大型車提升為6萬5千元～9萬7千元；濃度超過0.55毫克以上，小型車加重罰至8萬5千元～12萬元、大型車加重罰到10萬元至12萬元。

酒駕者連坐罰部分，若酒駕者酒精濃度超過0.25毫克以上，同車只要年滿18歲以上的乘客都將受罰，可處罰鍰600元～3000元，其中，年滿18歲、未滿20歲同車乘客可罰600元～900元；年滿20歲以上乘客，夜間開罰1500元～1900元、日間開罰2200元～3000元。

酒駕累犯或拒絕酒測者，若致人重傷或死亡將直接沒入車輛，交通部說明，若駕駛人本身為車輛所有人，將直接沒入；若駕駛人並非車輛所有人，但車輛所有人借用車輛給該駕駛人時，已知其有喝酒、吸毒或者即將有類似情節時，也會直接沒入。

此外，「自行車酒駕」也將受罰，罰鍰金額提高至新台幣600元以上1200元以下罰鍰；若拒絕酒測，處新台幣2400元罰鍰。

▲吸管、酒駕、建築物、銀行。（示意圖／翻攝自Unsplash）

▲酒駕加重罰責，新增同車乘客連坐罰。（示意圖／翻攝自Unsplash）

5.　國道散落物清理超過30分鐘要收3000元

有鑑於國道每年散落物多達4.2萬件，近10年至少造成15死、413傷，交通部指出，未來在國道上散落物處理時間超過30分鐘以上，單一車道收取3000元，另費用會依占用車道及處理時間累加，呼籲用路人在上路前務必確保貨物裝載綑紮牢固。

6.　未禮讓白手杖導盲犬「視障者」最高罰7200元

為保障視障者權利、安全，交通部新修正的「道路交通管理處罰條例」第44條及48條，規定汽車駕駛人行近行人穿越道或轉彎時，遇有攜帶白手杖或導盲犬之視障者時，若不暫停讓視障者先行通過，處新台幣2400元以上7200元以下罰鍰。

交通部也公告裁罰基準，駕駛不禮讓遇攜白手杖或導盲犬的視障者，罰機車駕駛2400元～3100元，罰小型車駕駛3600元～5400元，罰大型車駕駛4500元～7200元。

▲▼惠光導盲犬基金會。（圖／記者黃克翔攝）

▲未禮讓「視障者」最高罰7200元。（資料照／記者黃克翔攝）

7.　非藥用牙膏、漱口水廣告涉療效重罰500萬

牙膏、漱口水將納入化妝品管理，7月1日修嚴管理措施，提高罰鍰與吹哨者獎勵制度，若廣告中涉及虛偽誇大或醫療效能，最高可處500萬元罰鍰。

食藥署以護髮產品為例，若產品宣稱「活化毛囊」、「刺激毛囊細胞」等，就涉及虛偽誇大；若標示「生髮」、「毛髮生長」、「促進毛髮生長」等，則涉及醫療效能。

除了訂出廣告罰則外，也針對化妝品衛生安全案件寄出檢舉獎勵辦法。民眾若以實名檢舉化妝品含汞、鉛等或禁止成分及製造工廠未符合設廠標準等重大情節者，經查證屬實，業者最高可被處500萬元罰鍰，檢舉人也可拿到5%、25萬元檢舉獎金，若檢舉人為現職或離職員工，檢舉獎金則提高到10%，最高可拿到50萬元。

8.　8家公股銀行不再延長營業

隨著網路銀行發達，民眾跑實體銀行需求減少，7月起包括台企銀、土銀、兆豐銀等公股銀行營業時間恢復至3點半，僅剩特殊據點仍維持營業到5點。

台灣中小企銀7月1日起旗下的南京東路分行、西屯分行不再延長營業；而華南銀行的忠孝東路分行、北高雄分行，以及兆豐銀行城中分行、北台中分行，也於7月15日跟進；合作金庫的西門分行與台中分行，預計7月18日起恢復營業到3點半。

另外，彰化銀行的建興分行、光隆分行；第一銀行的是光復分行、基隆分行；台灣銀行的館前分行、三民分行；土地銀行的忠孝分行、中港分行，也都會在8月1日全部結束延長營業的服務。

7月起只剩台銀位於立法院的群賢分行，在桃園、高雄、台北、台中四大國際機場的分行，以兆豐銀駐外交部辦事處與位於各機場的分行，因業務所需維持延長營業時間。

▲吸管、酒駕、建築物、銀行。（示意圖／翻攝自Unsplash）

▲7月起8家公股銀行恢復營業時間至3點半。（示意圖／翻攝自Unsplash）

9.　民國88年前領照的「8大建物」應做耐震評估

民國88年12月31日前領得建造執照，包括電影院、車站、百貨公司、旅館、運動休閒場所、學校、醫院、社福長照機構等，使用之樓地板面積累計達1000平方公尺以上之建築物，且該建築物同屬一所有權人或使用人之建築物，應辦理耐震能力評估檢查申報。

此外，為強化地政業務申辦便利性，打破行政轄區藩籬，內政部修正「土地登記規則」，民眾可跨直轄市收辦住址變更、更名、出生日期、身分證統一編號、住址或門牌等更正登記。如實施無虞，預計今年10月擴及全台試辦簡易登記案件跨縣市收辦土地登記服務。

10.　國軍申請4項補助，「戶政一站式服務」可通報

內政部表示，自7月1日起，國軍人員或國軍人員遺族至戶政事務所辦理結婚、出生或死亡登記時，只要表明身分，將可透過「戶政一站式服務」，由戶政事務所主動協助完成通報國防部，申請結婚補助、生育補助、喪葬補助及殮葬補助，如果不需要再補附其他佐證文件，國軍財務單位會在收到申請資料之日起5個工作日內，完成審核撥付作業。

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關鍵字：塑膠吸管,酒駕,公車,刷卡,吸管

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