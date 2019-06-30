網友酸要太多　長榮空服回嗆：你們在機上什麼都要不也很貪心？

▲長榮空服員抗爭持續進行中。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡玟君／南崁報導

長榮罷工進入第11天，在罷工現場，不時會有空服家屬、各界專家、其他產業工會現身聲援。今（30日）下午有其他家航空公司的空服員來現場，向罷工空服加油打氣，更假裝酸民詢問現場空服已經這麼高薪，為什麼還這麼貪心？現場長榮空服員聽了回嗆：「你們在機上什麼都要不也很貪心嗎？」，嗆辣發言全場拍手叫好。

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▲長榮罷工現場持續有人到現場聲援。（圖／記者張一中攝）

此次長榮空服員罷工被許多反罷工網友批太過貪心，更酸是「在天空端盤子的小公舉」，直指空服員已經享受高薪，還有優惠機票與到世界各地旅行的福利，卻還藉由罷工要求更多，以突襲式罷工影響眾多旅客權益，指出長榮空服此次罷工不合理。

▲長榮空服罷工來到第11天。（圖／記者張一中攝）

30日下午一名在其他家航空公司任職的空服員，她到長榮罷工現場給靜坐的空服員打氣，除了分享過往經驗，也假裝酸民向現場空服員提問：「為什麼這麼貪心？」底下的空服員有的說要生活養家，還有人嗆辣表示：「你們在飛機上什麼都要不也很貪心嗎？」，撿到槍的發言讓現場不少空服員很有感，拍手叫好。

▲長榮空姐重回現場抗爭 。（圖／記者張一中攝）

而該名他航空服員除了表示同為空服員，理解大家的專業和值得更好的勞動環境，發言時表示：「我就是貪心啊。我貪心是為了給家人有更好生活，讓未來子女有更好生活，為什麼我不可以貪心？當雇主去貪婪的追求利潤的時候，為什麼鄉民不去說雇主貪心？我希望從今天開始大家要勇敢面對這份貪心，因為這份貪心是為了未來而努力。」更認為台灣勞工也應該要擁有這份貪心，向雇主要求屬於勞工更多的利潤。

面對空服員持續罷工的作為，長榮航空表示，仍然歡迎組員回家，只要空服員取回三寶並且回來報到，就會開始安排勤務。