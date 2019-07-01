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老婆怨太多內褲！戶長秒受辱「我才3個抽屜」超委屈　人夫們超有感：羨慕了

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲人夫說自己1年365天的衣服，只有3層抽屜。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「我要抱怨！抱怨我老婆！」一名人夫發文表示，身為一家之主的他，1年365天的衣服只有3層抽屜，日前老婆在整理衣褲時竟然笑說，「沒事那麼多條內褲幹嘛？是有幾條鳥啊？」讓他感到相當受辱。沒想到許多女網友紛紛「安慰」原PO，「你已經很多了，我老公只有1層」、「還有格子可放要偷笑了。」

這位人夫在臉書《爆怨公社》貼文，一開頭就委屈直呼，「好歹我也是戶長、也是一家之主好嗎！」接著PO出1張放衣服的抽屜照片表示，「結果～我1年365天、1年四季春夏秋冬的衣服就只有這些！對～就只有這3層抽屜而已，我老婆還有小孩的卻一拖拉庫的。」

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接著原PO說，重點在他還被老婆笑，說老婆整理衣褲時問他，「沒事那麼多條內褲幹嘛？是有幾條鳥啊！奇怪了捏！」原PO則試圖解釋，「……吼～因為有時穿牛仔褲比較緊，所以有的內褲就要穿比較貼身的吼！不然褲子拉上來內褲就會跟著跑上來呀！」

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲整年的衣服都在這3層啦！（圖／翻攝自爆怨公社）

沒想到老婆卻回嘴，「啊不會不要穿膩！就不會有那麼多條內褲了……一條鳥而已，是要分一三五還是二四六穿什麼嗎？還有沒有假日的。」原PO聽到後覺得受辱，只好轉身走人，忍不住在文末標註「#我還想要睡床所以不敢拍妻小的衣櫃」、「#鞋子多叫蜈蚣那衣服多可以叫什麼啊」、「#就算只有一條鳥而已是不能多條內褲膩。」

看到貼文後，許多人紛紛留言，說原PO已經很幸福了，「我衣服內褲短褲褲子襪子只有1格……你這個3格的，我只能羨慕」、「羨慕了！我夏天3套！冬天3套！外加1件羽絨衣1件薄外套！外加5件內褲………沒了」、「相信我，3層真的很多了，我老公的只能放陽台」、「留言永遠不會讓我失望，原來基本的是袋子，還不錯的是1格，頂級的是3格」、「討拍不成秒變炫耀文。」

還有男網友相當有感，忍不住和原PO一起QQ，「家裡有6個衣櫃，只有1格是我的，成員2大2小」、「大概是我的3倍起跳！要知足了，我內褲都穿到破洞才強制被丟掉」、「老闆你算多的了，若依您抽屜尺寸，在下大概只有1層」、「還有位置不錯了啦！我家衣櫃訂做實木的，約5米寬2米4高，裡面沒有我的衣服，我老婆直接把我衣服塞購物袋放在樓梯下儲物區，其他換季的用壓縮袋收起來，你有3抽算很有地位了！」

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關鍵字：衣櫃,衣服,抽屜,內褲,爆怨公社

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