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男友成功嶺新訓「只帶500元」　她心急：那苦的是我啊…過來人說話了

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▲成功嶺,新訓中心（圖／翻攝自成功嶺臉書）

▲有網友說，新訓帶內衣褲和錢就好。（圖／翻攝成功嶺臉書）

網搜小組／綜合報導

一名女網友分享男友今天（1日）搭車去成功嶺新訓，見到男友的回應，讓她直呼「O！到底是我當兵還他當兵啊？而且我還有問欸！還敢說我沒幫他看，真的會被他氣死欸！」她說，怕當一年替代役的男友表現差，結果就分發到遙遠的外島去，「那苦的是我啊。」有退伍弟兄表示，「帶3000塊去營站能買到一切物品。」

原PO今在「爆怨公社」臉書社團說，前幾天問男友要帶去的東西都整理好沒，他說通知單上都有寫，裝一裝就好了，因此就沒理他；她剛好奇上網Google一下，發現好多人分享要帶什麼、做什麼的心得。

請繼續往下閱讀...

原PO就問今天入伍的男友有沒有看過別人的心得，結果他說沒有，只隨便帶一些東西，且身上才帶500元，「妳怎麼今天才貼給我？」她心想「O！到底是我當兵還他當兵啊？而且我還有問欸！還敢說我沒幫他看，真的會被他氣死欸！」

▼原PO男友高唱從軍樂，讓她很擔心。（圖／資料照／圖中人物和新聞無關／陸軍司令部）

▲▼新訓、阿兵哥、菜鳥、陸軍、軍人、新兵。（圖／陸軍司令部）

原PO認為，反正現在也於事無補了，她只想問問有沒有人跟男友一樣天兵，幾乎什麼都沒帶的，「這樣應該會扣分扣到死吧！」

對此，許多退伍弟兄留言，「裡面買就好」、「不會死啦～天兵自有班長收」、「記得帶肥皂就對了」、「帶內衣褲跟錢就好了」、「新兵入伍帶文件資料還有內褲、藥品就好，帶3000塊去營站能買到一切物品」、「兵變吧」。

後來原PO看完大家的留言補充說，「不要再罵他了啦！他也沒有兇我，反正如果被電，我是會覺得活該而已。不過他誤打誤撞帶了很多零錢，我想他應該人緣會很好才對。」

▼原PO說，男友新訓20天就分發了。（圖／資料照／圖中人物和新聞無關／國防部後備指揮部）

新兵／當兵／操課／士兵（圖／翻攝自國防部後備指揮部）

原PO也澄清男友不是媽寶，只是她這個女友很擔心，「如果我知道他靠不住的話，早就幫他咕狗（Google）了，不會拖到今天」；且他前一天還發燒整個人病懨懨的，覺得他很可憐。

原PO也回答網友的問題說，男友是當一年的替代役，他只帶沐浴用品、內衣褲還有一堆硬幣加起來500多元，看人家都還有印考古題，「我是怕他表現差，會導致分發分數很差，結果就到遙遠的外島去…那苦的是我啊。」她說，「不然其他的，我是不怕啦！被電活該啊！反正20天就分發了，哈哈哈哈哈哈…啊，我目前還不打算兵變，笑死。」

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關鍵字：爆怨公社,替代役,成功嶺,新訓,當兵

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