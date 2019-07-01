帶女兒逛夜市！老闆娘「這麼黑的小孩」…白目喊：掰掰小黑妞　人妻氣炸

▲小孩都是爸媽的心肝寶貝。（圖／（左）pixabay、（右）翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

對爸媽們來說，小孩就是自己的心頭肉。一名媽咪日前在逛夜市的時候，卻遇到有店家老闆娘拿女兒的膚色開玩笑，對方還強調3次「黑」。原PO說，雖然以前不是沒遇過別人說女兒皮膚黑，「但是真的沒有這麼白目的」，忍不住翻白眼。看到貼文後，其他人也傻眼，「這家老闆娘嘴真不會講話、生意一定不好。」

這位媽咪日前在臉書《爆怨公社》貼文，說她去夜市的時候，遇到一攤店家，老闆娘看到她的小孩之後，就開口發問，「你們兩夫妻都白白的怎麼生出這麼黑的小孩？」原PO則是呵呵兩聲，接著回，「她就愛往外跑啊！」對方接著又再講一次，「對啊！你們都這麼白怎麼會生出這麼黑的小孩啊？」讓原PO只能乾笑、不知道要說什麼。

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▲原PO女兒被老闆娘叫小黑妞。（圖／翻攝自爆怨公社）

沒想到原PO買完東西要離開的時候，對方竟然對著她的小孩喊，「掰掰！小黑妞！」原PO這時完全不想理老闆娘、直接走人，也忍不住大翻白眼，在心中冒OS「以前也不是沒遇過人家說她黑，但是真的沒有這麼白目的！她黑不黑關妳屁事？礙到妳？擋到妳曬太陽了？還是用妳的防曬了？」最後怒罵，「真的是白目當有趣！」

看到貼文後，其他網友紛紛留言，「路人真的很愛沒話找話聊！秀秀」、「很多攤商都喜歡硬聊……你硬聊沒差，但你不會開口好點誇讚小孩……等到家長生氣才說對方小氣」、「有人就是自以為幽默，真不尊重人」、「旁人很喜歡管東管西的」、「真的很白目耶！每個孩子都是父母的心肝寶貝啊！」

許多家長也很有同感，「我兒子曬不黑，小時候帶出去，人家說『妳都沒讓他曬太陽嗎？』」、「我也很討厭人家說我兒子『口水哥、臭腳丫』……有的沒的難聽綽號」、「如果生的是兒子，又曬不黑，對方就會說『又不是小姐，那麼白不好看啦～男生就是要黑』……這些人真的很煩」、「我也常遇到一堆無厘頭的說小孩怎樣怎樣，我已經麻痺了。」

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