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自強號阿伯要求讓位「這不是殘障位嗎？」　買票妹頭痛：看起來比我還健康

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自強號,火車,月台,台中火車站,新站,台鐵（圖／記者季相儒攝）

▲原PO從台南搭自強號要到台中。（圖／資料照／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

一名女網友搭火車時有先買票，結果遇到一名沒買票的阿伯一直想坐位子，「雖然你是老人，但是不代表我買的位子要讓你坐吧！」她說，若沒買座位，可能看自己身體狀況會讓位，「但是我今天是買票，加上我頭痛，更覺得不爽」，因此沒讓位。有人則認為，這阿伯熟門熟路，才會知道哪幾個座位是台鐵沒公告的殘障保留位。

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，從台南往台中的自強號上，假日滿滿都是人，她拿車票上車發現位子有人坐，於是很客氣請一名女生起來，過幾站旁邊換成另一名女生；一名紅帽阿伯接著上車，過一下子先問她隔壁的女生要搭到哪裡，聽到對方回答後又坐回地上。

請繼續往下閱讀...

原PO沒多久被跑來的阿伯問要搭到哪裡，她回「台中」，被問有買位子嗎，她回「對啊，我有行李欸，不然怎麼坐？」她說，由於人實在太多，大行李箱只能放腳前面。

▼原PO搭火車遇到一名要求讓位的阿伯。（圖／資料照／記者姚南宏攝）

▲▼火車站,車站,浮洲車站,月台,台鐵。（圖／記者姚南宏攝）

原PO表示，阿伯就一直碎唸「不是殘障座位嗎？為什麼你們都有位子」，讓旁邊的年輕男子也傻眼看阿伯一眼。她表示，不知道自強號什麼時候有賣殘障座位，也看不出來他哪裡殘障了？

原PO說，阿伯後來又去坐別人的位子，當然又被趕起來，「雖然你是老人，但是不代表我買的位子要讓你坐吧！只是想抱怨一下，所以臉都碼起來了。」她想問其他人「如果是你們，你們會讓給阿伯坐嗎？」

對此，有網友留言，「我覺得應該取消博愛座，太多人會這樣倚老賣老，該讓的時候我還是會讓」；原PO回「沒有買的位子，我可能看自己身體狀況會讓。但是我今天是買票，加上我頭痛，更覺得不爽。」也有人指出，「如果真有需要讓座，我會讓有需要的人坐，但是絕對不會是讓他坐」；原PO回「 真的，他看起來比我還健康。」

▼原PO認為，「雖然你是老人，但是不代表我買的位子要讓你坐吧！」（圖／示意照／記者李毓康攝）

▲▼區間車,台鐵,火車,交通,月台,鐵路。（圖／記者李毓康攝）

其他人留言，「不會讓！他要位子怎麼不花錢買有座位的票」、「這種問答，我連理都不想理」、「不會，知道自己需要座位都提早買票。」

有人則說，這阿伯熟門熟路，才知道哪幾個座位是台鐵沒公告的「殘障保留位」，一般殘障保留位幾乎很少賣出，之前就常把票給議員或立委，有時會變選民服務項目，「不然怎麼請立委買就有票呢」；這些座位如果沒官要、沒殘障人士買就一定是空的，所以阿伯才這樣問。原PO後來補充表示，有人質疑她為什麼買得到這個座位，她是6月28日透過網路訂的，坐的是8車2號位子。

ET快訊
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關鍵字：爆怨公社,自強號,火車,台鐵

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