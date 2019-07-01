影／美容院護髮！一坐下「4D奇幻仙境」秒展開　驚悚20分鐘嚇壞...網：有佛光

記者周亭瑋／綜合報導

「護個頭髮搞得跟火燒厝一樣！」家住新北的溫小姐日前上美容院護髮，沒想到蒸氣護髮機不僅噪音聲大，還全程煙霧瀰漫，害她連呼吸都困難。畫面曝光後，大票網友全看傻，有的覺得驚悚，有人則不禁笑虧，可以順便蒸臉了。

溫雅婷向《ETtoday新聞雲》記者提到，機器開啟後，就一直很大聲，煙也大到像火燒厝一樣，就這樣護了20分鐘，連呼吸都困難，覺得蠻衰的，不過店家說這是正常現象。

從影片中可見，煙霧大到猶如「奇幻仙境」，連溫小姐的頭都快看不到了，而且聲光效果十足，讓她不禁笑說，「如果同時多人護髮的話，消防車肯定會來。」

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▲整顆頭消失XDDD。（圖／溫雅婷授權提供）

網友們看完一片傻眼，「我他X的看到她後面有佛光」、「第一次看到這麼多煙的，不會忽然爆炸嗎」、「我護髮頂多是偶爾滴個水，妳這台讓我笑了」、「我燙過n次頭髮，也沒遇過那麼先進的，護髮兼護臉」、「不好意思我笑到嘴巴酸了，佩服妳還坐得住」。

不少人也腦洞大開，紛紛笑回「萬佛朝宗嗎」、「台灣靈異事件...謝祖武有聯絡妳嗎」、「下次去可以先帶一片面膜，要蒸之前先敷上去別浪費了」、「好像媽祖要下凡唷！為什麼煙那麼大啊」、「神燈要出來了」、「打個燈光上個BGM，就是魔王登場畫面了」。

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▼全程煙霧超大，噪音聲也很嚇人。（圖／溫雅婷授權提供）

