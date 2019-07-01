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兒摔破手機鏡頭！恐龍媽0歉意「i7Plus不值錢阿」　結局扯爆...她怒斷友誼

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▲手機,充電,3C產品。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名女網友日前手機放桌上充電，結果被朋友的孩子摔到地上，還一腳踩在螢幕上，沒想到友人打死不道歉，一下討價還價，一下又在小孩面前要她編謊話，神邏輯讓她憤怒又傻眼，決定斷開友誼、從此不聯絡。

女網友在「爆怨公社」娓娓道來，當時她只是去上個廁所，並將快沒電的手機放桌上充電，沒想到外頭突然傳來一句小孩的聲音，驚慌地說「掉下去了」，於是她趕緊穿上褲子跑出來，而她的手機早已掉在地上，小屁孩甚至一腳踩在螢幕上

請繼續往下閱讀...

原po見狀急忙撿起手機，赫然發現鏡頭前的那塊玻璃掉落，也不知跑哪去，重點是拍起來還有點模糊，但她仍耐著性子問，「是不是你弄掉的？」就這樣前後問了三次，小孩都不肯承認，她一氣之下打了一下孩子的手掌心；好巧不巧，剛買午餐返回的朋友，也就是孩子母親看見這一幕，氣急敗壞地質問，為何要打他的手。

小男孩（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲原po連問三次，小孩都不肯承認錯誤，而母親的態度更誇張。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

女網友將事情的來龍去脈告訴對方，同時道歉並解釋是因小孩說謊，一氣之下才處罰他；沒想到，友人毫無歉意，還一副無所謂的姿態，「7Plus現在也不值錢了好不好？而且這樣還是能用啊！」

眼看對方明明理虧，卻一句道歉也不肯說，所以她便鐵下心，要求維修費，結果友人更誇張，竟回「啊不是有保固嗎？那妳就跟人家說一下，是本來拿到就壞掉的不就好了！」而原po也不甘示弱，「抱歉，妳的小孩在這我不會這麼做，這樣是教他說謊，就算是小孩不在我也不會這樣騙人。」

▲孩摔破手機鏡頭！恐龍媽0歉意「i7Plus不值錢阿」　結局扯爆...她怒斷友誼。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲這種教育方式連網友也看不下去。（圖／翻攝自爆怨公社）

事後，女網友給朋友兩條路，一個是道歉，就當她自己倒楣，要不然就是賠償維修費，「對不起3個字可以幫妳省下1千塊，那麼好康妳哪裡找？我知道現在養小孩很辛苦，花1百塊都要很小心，所以我才再給妳一次機會。」

然而對方並不領情，也堅持不道歉，這讓她超火大，決定斬斷友誼從此不來往，在封鎖前她還留了一段話，「這種邏輯我真的不敢恭維，現在妳的小孩弄壞朋友的手機，還一直幫他講話覺得我沒氣量，那好...妳這樣姑息下去，你的小孩長大去砸車就不要後悔小時不教。」

網友看完也不禁怒道，「斷交是對的，生命不該浪費在這種人身上」、「到底為什麼不道歉」、「我也不跟三觀不正的人來往」、「看了莫名想揍妳朋友耶」、「打小孩是錯的，應該打家長」、「道歉很難嗎？這種教育方法，以後等小孩長大再來後悔吧」。

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關鍵字：手機,i7Plus,恐龍媽,恐龍家長,教育,放生,道歉,爆怨公社

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