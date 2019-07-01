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賽車機台初體驗！小一車神妹「方向盤切外內外」完美甩尾　萬人朝聖全驚呆

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網搜小組鄺郁庭／綜合報導

許多人都曾挑戰玩賽車遊戲機台，但不少人會發現，遊戲過程幾乎都在撞壁，根本看不到電腦對手的車尾燈。一位媽咪日前帶著小學一年級的女兒出門，小女生第1次挑戰玩賽車遊戲機台，她和先生本來還抱著「一定會一直撞牆」的心態在後面看戲，沒想到女兒超上手，讓她驚呼「我怎麼都不知道妳這麼會！」

▲▼ 。（圖／原PO授權使用）

▲小一妹妹初體驗賽車機台，讓網友驚呆。（圖／原PO授權使用）

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這位媽咪在臉書《爆廢公社》貼出影片，小女生穿著無袖連身裙，綁著氣質甜美公主頭，正坐在知名漫畫《頭文字D》的同名款賽車機台上；只見她和機台比起來，整個人看起來超迷你，為了踩到油門和煞車，她只能坐在椅子前面1/4處，並用2隻手抓著比她的頭還大上2倍的方向盤，臉幾乎快貼在方向盤上。

但別看妹妹小小一隻的，操作起來架式十足，轉彎時轉方向盤的角度和時機都不像是新手，甚至還做出甩尾動作，讓媽媽驚嘆「我怎麼都不知道妳這麼會！」這位媽媽也在文中標註「#小一女兒第一次賽車初體驗」「#妳到底從哪來投胎的！？」

原PO也在文中強調3次，女兒真的是第1次玩，「我們原本也只是抱著她怎麼可能會玩、一定會一直撞牆，的心態在後面看戲的，但真的沒想到她可以玩得上手，事後還吵著要繼續玩」，也說因為女兒身高不夠、腳太短，眼睛都快貼到螢幕上，夫妻倆才沒讓她繼續玩。

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▲▼ 。（圖／原PO授權使用）

▲這……妹妹真的沒有偷練嗎 XD（圖／原PO授權使用）

原PO說，其實女兒沒有贏這場比賽，但她和老公已經很驚訝了，因為這個機台「我都會一直嚕牆了」。最後她還笑說，「#我想第一次玩也許是運氣好」、「#我們有機會會再讓她玩第二次看看是不是真的。」

這位媽咪還告訴《ETtoday新聞雲》，女兒平常就是個活潑的小女生，賽車也是女兒自己說要玩的，但其實一開始玩的是摩托車的賽車機台，「但她腿太短踩不到地，沒辦法左彎右彎」，所以後來改成跑車賽車。媽咪也說，雖然女兒輸了，但也玩出心得，就是「好玩，想繼續玩。」

看到影片之後，其他網友也紛紛驚呼，「難道你家也賣豆腐？超厲害的」、「看看我們轉彎都會撞牆」、「Sky姐姐，人比車兇啊」、「為什麼我覺得她比我厲害」、「還會內切超強，我內切都直接撞牆轉360度」、「不是有點猛，是很猛，我到現在玩那種遊戲還是一路撞到底」、「她會外內外欸哈哈哈！孟婆湯沒喝完喔」、「其實已經是學校霸主，賽車女神。」

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關鍵字：甩尾,賽車,機台,爆廢公社

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