影／開掃地機器人！他忘做一動作...下秒現出「巧克力魔法陣」崩潰

網搜小組／綜合報導

經過這次的經驗，相信苦主以後一定會牢記教訓。一名男網友日前使用掃地機器人，原想把房間打掃乾淨，沒想到卻忘記把寵物關起來，下秒現出「魔法巧克力陣」讓他超傻眼。網友們看到這慘況也紛紛被滅火，打消買一台的念頭，另也有人搶看圖中的玄機，想看裡面有沒有數字可以簽樂透。

▲使用掃地機器人時切記要把寵物隔開，否則會像原PO一樣悲劇。（圖／翻攝自爆廢公社）

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「現出魔法陣的圖形了。」一名男網友昨日在臉書「爆廢公社」中發文，崩潰呼籲網友開掃地機器人的時候，記得要把狗關起來。原來是家中的寵物狗剛好在地上排便，掃地機器人就直接掃中狗屎，還四處走了一下，搞得整個地板都是爛爛的大便，彷彿隔著螢幕都可以聞到味道，也讓原PO哀嘆「掃地機器人玩大便很無奈。」

▲ 掃地機器人畫出魔法巧克力陣。（圖／翻攝自爆廢公社）

部分網友看完都笑說，因為原PO的悲慘案例，讓他們紛紛打消買一台機器人的念頭了，「恩，你幫我滅火了，家有養喵正在盧老爺生一台」、「這就是我遲遲沒買機器人的原因」、「養狗的時候就沒打算買這台了」、「我家也發生過3次...刷子、集塵盒都換新的了，輪子的縫隙超級無敵難清，有一陣子房間都是屎味」、「我家狗直接在小金上尿尿，直接壞掉」；對此苦主則是回應說，只要記得把寵物關起來就好了。

其他人則是安慰原PO苦中作樂一下，要他仔細看，也許會看出一些數字，可以當明牌，「整個房間掃完，看看能畫出什麼」、「大樂透簽起來」、「我看到8、20、28」、「正港的喇賽了」、「買78號」。

▼ 可以看一下有沒有可用的數字 。（圖／翻攝自爆廢公社）

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