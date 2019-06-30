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G20唯一共識！她飄仙氣走過「各國領袖看呆」　 網讚：正妹救世界

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▲▼大阪G20峰會，美國第一千金伊凡卡。（圖／路透社）

▲伊凡卡走過，大家全看呆。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

G20大阪高峰會落幕，除了嚴肅的政治討論外，場邊也有不少花絮。其中美國總統川普愛女、「第一千金」伊凡卡在以男性領袖為主的峰會上，特別搶眼，一張照片中，她走過各國領導人面前，美的讓大家都看呆了，引起網友討論，有人大讚果然「正妹救世界」。

伊凡卡跟隨老爸飛往大阪參加G20峰會，20日她身穿一襲粉紅色長袖洋裝，搭配米色高跟鞋出席，非常的亮眼。在一張照片中，各國領袖排排坐著，在場除了英國首相梅伊（Theresa May）外，幾乎全都是男性，當伊凡卡走過，所有人都目不轉睛盯著她看，相當有趣。

更有網友為這張圖下了註解「G20世界各國領袖達成的唯一共識，那就是伊凡卡真的很正」。另外，當大家都盯著伊凡卡走過去的時候，老爸川普則是唯一沒有看向女兒的人，反而轉頭望著世界領導人們，表情生動，有網友揣測川普想法，「不要再看了」、「 看到沒，恁北的女兒就是這麼正」。

▲▼大阪G20峰會，美國第一千金伊凡卡。（圖／路透社）

37的伊凡卡保養得宜，這套襯出氣質的粉色洋裝來自范倫鐵諾（VALENTINO），要價2790英鎊（約台幣11.2萬）。除了展現美貌之外，伊凡卡還在G20上發表了有關女性賦權的演說，她認為，女性在經濟上的參與不只是社會正義議題，還是智慧經濟與國防政策的一部分，「我們必須持續賦予女性更多在經濟上的權力，並將這一點列入G20的核心議程中」。

伊凡卡提到，若是女性可以在與男性平等的基礎上參與勞動市場，到了2025年，全球的年度GDP將可以成長12到28兆美元，「每一個國家，包含美國，都可以做得更多，我們若可以提出大膽的方案，並跳脫過去的限制，將可以賦予女性更多權力，讓更多家庭脫離貧困，發展國內經濟，更可以帶來和平與繁榮」。

網友大讚伊凡卡不但美麗，更充滿智慧，「可愛就是正義」、「她也很有工作能力!!」、「 2019諾貝爾和平獎預定」、「川普：你們看得很爽，小心我加關稅」、「男人很簡單好懂的，哈！」

▼伊凡卡發表演說。（圖／路透社）

▲▼大阪G20峰會，美國第一千金伊凡卡。（圖／路透社）

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關鍵字：G20,大阪G20,伊凡卡

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