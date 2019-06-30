習近平先開口！川習會6共識一次看懂　川普：關稅戰休兵、華為解禁

▲美中雙方在川習會上達成許多面向的共識。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國總統川普與中國國家主席習近平29日在20國集團（G20）的場邊川習會，達成多項共識，會上習近平率先開口稱「中美合則兩利，鬥則俱傷」。會後，美中雙方都對外宣稱「這場會議相當成功」，將繼續在桌上進行談判。而這次的川習會在解禁華為、停止加稅、留學生問題、半島問題等6個面向討論。

由於美中雙方在貿易戰遲遲未達成共識，川普與習近平決定在G20後舉行「川習會」。不過，就在川習會進行前，川普曾威脅「若是我們沒有達成協議，那麼關稅將會增加」，「北京相當需要這項協議」。

G20大阪峰會結束後，川習會如期而至。不過，就在川習會舉行前，中方似乎先向美方「釋出善意」。美國農業部（Department of Agriculture）28日表示，中國再向美國購買54.4萬噸大豆。

▼中國在川習會進行前，向美國購買大豆。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



川習會開始時，習近平率先開口表示，「中美合則兩利，鬥則俱傷。」會議結束後，雙方達成的6點共識如下：

一、川普指出，自己對中國沒有敵意，也願意與中方加強合作，且「歡迎中國留學生來美國」，美中雙方將按照兩國元首確定的原則與方向，推進協調、合作、穩定的美中關係。

二、除了美中雙方加強合作外，川普也保證，這場會議比預期中更好，各個方面都回到正常的軌道上，雙方會繼續進行協商，協商的時間內，美國也不會再對中國商品提高關稅，「不會再額外對大數量的中國產品加稅」。

三、川普也指稱，「中國也提到，在與美國進行協商的期間內，會向美國農民購買大量的食品、農產品。」

四、談到一中問題時，習近平對「中國政府對台原則」上再次重申立場；川普則回應，美國將繼續奉行一個中國政策。

▼川習會結束後，川普表示「這場會議相當成功」。（圖／路透）



五、對於朝鮮半島的問題，習近平說明，中方支持美朝領導人保持對話、接觸；川普則表示，美方相當重視中方在朝鮮半島問題上的作用，希望能與中方繼續保持溝通、協調。

六、針對華為的事件，川普說明，將允許該企業在美國購買零件、技術，「華為無法採購美國企業的零件，讓許多美國企業相當不滿。」他提到，外界普遍對這個決定感到驚訝，但「我們販售的產品能夠讓華為生產更多商品，所以將繼續允許他們販售」。

▼川普表示，美國企業將被允許「販售產品給華為」。（圖／路透）

