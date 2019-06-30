川習會落幕　環時：美方信守承諾是接下來談判成功關鍵

▲G20川習會。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

川習會落幕，《環球時報》30日社評指出，中美重啟談判，以及美方把它對停止對中國商品加徵3000億美元關稅，表明國際社會對中美貿易戰損害雙方利益、長期難以為繼的判斷是對的，美方信守重啟經貿磋商，要以雙方平等和相互尊重為基礎的承諾，是接下來雙方談判走向成功的關鍵。

社評強調，由於中美經貿磋商有過不僅一輪挫折，人們對這一次雙方重啟經貿磋商能走多遠、是否會達成協議的預期是有陰影的，「相信經過幾輪較量，如今全世界都對中方的堅定意志和支持這種意志的強大承受力刮目相看」，中國是美國極限施壓摧不垮的強大力量，這已成為世界認知中國的新維度。

▲川習會結果受到外界關注。（圖／路透）

社評寫道，川普總統在與習近平的會晤中，表示他對中國「沒有敵意」，這樣的表達走上輿論場是值得歡迎的，這一表態能夠全面影響參與對華政策制定和執行的美國精英群體，推動中美今後形成更多的善意互動，為減少雙方的戰略互疑、增加雙方溝通的有效性做出貢獻。

二十國集團（G20）大阪峰會於29日閉幕，川普下午在記者會上宣布停止對中國加徵新關稅，並允許繼續購買美國的零件與技術，相當與解禁華為。此外，川普也說，美方繼續奉行一個中國政策，很高興同習近平主席再次會面，「珍視同習近平主席保持良好的關係。」

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