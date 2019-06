G20尬聊！川普當面讚俄羅斯「沒有假新聞」　普丁回：呵呵

▲川普與普丁在大阪G20場邊會晤。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

二十國集團(G20)大阪峰會正式閉幕,各國領導人之間的互動也成為此次外界關注的焦點。其中,美國總統川普和俄羅斯總統普丁見面時,媒體捕捉到一段有趣畫面,只見川普笑著對普丁說,「你們一定沒有假新聞問題」,普丁表情略顯尷尬,簡短用英文回應,「有的,我們也有」。

川普28日下午在大阪與普丁舉行場邊會談,會前短暫開放媒體採放。在等候現場記者進入房間的空檔時間,有媒體捕捉到川普對普丁說,「假新聞,你們俄國沒有這種問題。我們有,你們沒有。」普丁聽聞後,用英文回應川普說,「有的,有的。我們也有,一樣的」,之後尷尬地笑了幾聲。

除此之外,在採訪時間結束前,川普還在現場媒體的要求下,當著川普的面提到「希望俄羅斯不要介入美國選舉」。川普又伸出手,反覆在普丁面前搖晃食指說,「不要介入選舉阿」。普丁則面露尷尬笑容,但這次沒有再發言回應。

這是美國前特別檢察官穆勒(Robert Mueller)4月份發表通俄門調查報告後,川普與普丁首次會晤。川普的言論在網路上掀起爭議,外界認為俄羅斯確實有介入2016年選舉,但川普卻遲遲沒有發表譴責。此外,俄羅斯新聞自由仍受到諸多限制,自1992年以來已經有超過30名俄國記者遭謀殺,部分意見認為川普向普丁提「假新聞」不妥當。

G20: "Fake news...you don't have this problem with Russia, We have. You don’t have it" - @realDonaldTrump bonding with Russia's Vladimir Putin in Japan. "Yes, yes...we have, too. The same" - Putin. https://t.co/OF81oZFF1j #G20 #7NEWS pic.twitter.com/Qk8uAcNlzS