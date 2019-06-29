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G20「大阪宣言」努力打造自由貿易　藍色願景「2050海洋零塑膠」

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▲▼2019/06/29，日本首相安倍晉三在G20大阪峰會閉幕記者會上發表談話。（圖／路透）

▲安倍晉三於G20大阪峰會閉幕記者會上發表談話。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

二十國集團（G20）大阪峰會29日閉幕，同時通過「大阪宣言」的領袖宣言，內容明言「努力實現自由、公平與非歧視性的貿易與投資環境，並保持開放市場」。此外，G0成員國也達成「藍色海洋願景」協議，同意以2050年為目標，將海洋塑膠垃圾歸零。

綜合外媒報導，此次為日本首度主辦G20峰會，領袖宣言內容寫明將努力打造自由貿易體制，也包括應儘速進行對世界貿易組織在內的貿易爭端解決機制進行改革，但在美國的強烈反對之下，「對抗保護主義」等類似字眼已經連續2年沒有寫入宣言中。

G20大阪峰會在通過領袖宣言後，結束為期2天的議程。日本首相安倍晉三作為主辦國，舉行記者會說明此次峰會的討論成果。他提到，當前全球經濟面臨貿易緊張的風險，在關注情勢的同時進一步採取行動，G20成員國一致同意推動經濟強勢增長的決心。

安倍表示，隨著全球化進程，在面對情勢快速變化帶來的不安及不滿的對立中，國際社會可以團結一致應付各種課題，發出「強而有力的訊息」。

安倍在記者會上說，世貿組織的改革已經無法再迴避，現有的世貿組織無法因應全球化及數位化情勢，對於大數據、人工智慧和大量數據跨國流通等議題，必須制定新規則。

安倍說，作為在全球經濟市場佔據8成份額的G20國家，對於持續成長具有重大責任，在全球環境問題方面還有一些困難的課題，世界各國必須共同努力。

在全球環境方面，日本提案以2050年為目標，將海洋塑膠垃圾減至零，G20各成員國達成協議。6月中旬於日本長野縣輕井澤町舉行的G20能源及環境部長會議中，各國雖然達成自主性減少塑膠垃圾，並重設國際框架的協議，但沒有明確訂定減量目標。

此次大阪宣言中以2050年為目標，有部分成員如歐盟希望時間能更提早，但最終仍敲定在2050年，重點在於訂出國際性目標。

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關鍵字：G20,大阪宣言,藍色願景

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