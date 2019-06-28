台中昆明都是花卉產地　中市副市長令狐榮達：中進中出繁榮兩地

▲令狐榮達（前左3）率隊前往昆明參訪。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市和雲南省昆明市兩地26日首航，台中市副市長令狐榮達當天下午即率領市府團隊搭乘首航班機赴昆明進行市政參訪，27日晚間會晤昆明市市委常委楊皕，令狐表示，兩地都是花卉重要產地，農產品多樣且品質佳，希望能建立對接管道，透過直航加持，「中進中出」促進雙方經濟發展。

令狐榮達表示，這次到昆明參訪是代表盧市長，東方航空台中昆明首航，航線過去雖已核准卻一直沒有啟航，如今順利成行，盧市長非常高興，特地指派他帶隊到昆明表示感謝。

令狐強調，台中國際機場是中部地區7百萬人次進出的主要機場，希望昆明市能鼓勵民眾來台灣就到台中，「中進中出」可規劃5日遊、8日遊，雙方透過觀光、文化、經貿、農業等交流加溫，從1周2班，逐漸增加到每天都有班次對飛，合作拚觀光、拼經濟。

令狐還說，台中的原住民及客家文化都深具特色，設有台中市纖維工藝博物館，未來可邀請雲南省進行聯展或借展，找出共同合作機會。

此外，他也藉此邀請雲南省組團到台中觀光旅遊，參加7月即將到來的購物節，消費滿5百元即可抽千萬豪宅及百萬名車，以及台中市明年舉辦的2020台灣燈會、2020世界蘭花展，遊覽台中之美。

楊皕表示，近3年來，昆明有7百多人次到台灣參訪，台灣則有1千7百多人來昆明，雙方針對地產、機械、花卉、食品、旅遊等領域，持續加強合作深度，這次將為未來經濟領域合作奠定基礎，尤其兩地產業各有特色、優勢互補。

雙方也針對少數民族議題進行交流，楊皕說，昆明位於雲南省，是中國少數民族最多的省份，境內有26個少數民族，佔全國少數民族人口的三分之一，各民族的服飾、文化、傳統、生活等，都深具特色。