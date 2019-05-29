大陸遊輪將停靠台中港　台中市府：努力爭取兩岸船班對開

▲海南捷寶郵輪公司董事長簡捷（左5）拜會台中市副市長令狐榮達（右4）。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中港即將有大陸遊輪停靠，海南捷寶郵輪公司董事長簡捷拜會台中市副市長令狐榮達，希望能規劃相關景點，讓遊客能到台中市觀光遊覽，令狐榮達除了表示會全力安排行程，留住陸客之外，市府人員也說，未來將爭取大陸城市和台中定點對開，為台中帶來商機。

海南捷寶郵輪公司董事長簡捷日前率領同仁拜會台中市政府，由副市長令狐榮達帶領交通局長葉昭甫、經發局副局長李逸安等人接待。

簡捷表示，國際郵輪預計年底首航，主要有兩條航線，第一條從大陸沿海的6個城市包括寧波、舟山、溫州、廈門、深圳、廣州，按照不同季節出發，環繞台灣一圈，行程六天五夜；第二條航線則是先到澎湖再到高雄再返回，行程三天兩夜。

簡捷說，兩條航線會在高雄停留2次，台北、台中、花蓮、澎湖各停留1次，總噸位2.45萬噸，最大載客數927人，他希望市府能協助郵輪停靠台中的相關事宜，安排觀光與農特產景點，提高台中能見度。

令狐榮達表示，市府將盡力協助促成，搭配觀光旅遊接待、景點推薦及安排等，期盼郵輪市場在台中日漸成熟，並帶動周邊商業機能及相關產業發展。

市府人員則說，大陸遊輪目前停靠在台中港只有12個小時，因此市府正努力和捷寶公司洽談，希望未來能增加定點船班，例如寧波台中兩地對開，行程一樣三天兩夜，陸客都在台中市消費、觀光，如此才能為台中帶來更大的商機。