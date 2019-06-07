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6歲男童失蹤「死在奧迪後車廂」！揭恐怖3疑點　外送員聞屍臭嚇壞

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▲▼6歲男童失蹤「死在奧迪後車廂」！揭恐怖3疑點　外送員聞屍臭嚇壞。（圖／網易新聞）

▲6歲男童陳屍一輛陌生轎車內，案情疑點重重。（圖／網易新聞）

大陸中心／綜合報導

昆明6歲男童小傑（化名）上月24日在自家附近玩耍，但卻不知去向，失蹤整整6天，最後離奇陳屍在一輛奧迪A6轎車的後車廂。家人難以接受，認為案情疑點重重，死亡方式也十分詭異。但商家查看監視器畫面後，表示男童是自行鑽入後車廂。

小傑一家住在昆明俊發，夫妻倆則在當地一處商城社區開店維生。5月24日晚間7點30分，小傑耐不住無聊，從店內出門，到附近商家買零食玩耍。

▲▼6歲男童失蹤「死在奧迪後車廂」！揭恐怖3疑點　外送員聞屍臭嚇壞。（圖／網易新聞）

▲男童掏出210元人民幣，最後付了90元買玩具和零食。（圖／翻攝自網易新聞）

另一間店的監視器清楚拍下，小傑晚間8點30分買了一把玩具槍、3個冰淇淋、5個棒棒糖，花了人民幣90元（約新台幣410元），但這卻是他最後身影，離開後便不知所蹤。

親友急壞了，連忙聯繫社區管理單位調閱監視器，結果發現大部分監控都是壞的，只好趕緊印製上千張尋人啟事，四處張貼發放，卻遲遲沒等來好消息。

▲▼6歲男童失蹤「死在奧迪後車廂」！揭恐怖3疑點　外送員聞屍臭嚇壞。（圖／網易新聞）

▲當時外送員行經此處，聞到陣陣惡臭從車上飄出。（圖／翻攝自網易新聞）

5月30日晚間7點，一名餐廳外送員經過社區內一輛奧迪A6轎車，聞到濃濃屍臭，感覺不太對勁，立刻打電話報案，沒想到竟在後車廂發現小傑的遺體。

家屬難以接受，提出3點質疑：一、家人就是開店的，要吃要用都可隨便拿，平時也沒給孩子零用錢，到底孩子哪來的錢出去消費？二、商城社區內的監視器為什麼大部分都是壞的？三、孩子到底是怎麼進入後車廂的？

▲▼6歲男童失蹤「死在奧迪後車廂」！揭恐怖3疑點　外送員聞屍臭嚇壞。（圖／網易新聞）

▲小傑被發現時的地點。（圖／翻攝自網易新聞）

家屬悲痛地說，一般來說，每個車主都會上鎖後車廂，很難想像孩子是自行鑽入後車廂，「如果能看到監控，就知道孩子去哪裡了，這個孩子可能就不會死了。」

商城管理單位表示，過濾諸多畫面後，有監視器拍到男童自行鑽入後車廂，目前影片已交給警方，但畫面背後是否另有隱情，還有待警方進一步釐清。

目前警方已扣留車輛，將車主帶回調查。

▲▼6歲男童失蹤「死在奧迪後車廂」！揭恐怖3疑點　外送員聞屍臭嚇壞。（圖／網易新聞）

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關鍵字：奧迪,走失,失蹤,後車廂,昆明

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