台中市第9個直航城市「昆明1周2班26日起飛」　下月再增1個

▲副市長令狐榮達（右5）率團前往昆明，促進兩地交流。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

市長盧秀燕拚兩岸經濟再下一城，台中昆明26日直航，1周2班，解決中部地區台商往來經商及遊客觀光旅遊不便，副市長令狐榮達參與首航儀式，並率市府團隊赴雲南進行市政交流，以促進兩地經貿、文化、觀光等合作發展，昆明是台中第9個直航城市，預計下個月還有1個。

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▲觀旅局副局長陳育正（右1）歡迎昆明首航旅客。（圖／台中市政府提供）

令狐榮達表示，雲南是台灣相當熟悉的旅遊勝地，其中昆明更是大陸旅遊城市前10名，以及海外入境遊客最喜歡的10大目的地之一，昆明也是雲南的經濟及行政發展中心，東方航空這次新增航線，每周三、日各兩班定期航班，將有助於深化兩地交流，持續推升觀光人潮，並強化各領域合作。

上午東方航空抵達清泉崗機場，觀旅局副局長陳育正、東方航空台灣分公司總經理施海波、台中國際航空站主任張瑞澍等人到場迎接，除致贈每人台中糕餅伴手禮及旅遊導覽資訊，吉祥物「樂虎」也在清水國小小提琴表演團的伴奏下，熱情招呼，讓來自昆明的遊客感受台中陽光般的熱情與活力。

首航同班機還有漢南航校校長翁柏吉、副校長王彩齡、快樂全球開發集團亞太區執行總裁洪文豐、恆生集團大中華總裁謝文益、龍興美容科技董事長陳秀綺、中華創新科技文化協會理事長陳羿文、時代生物科技董事長白惠方、富貴集團總裁鄭俊彥、台商楊蕙瑛等。

令狐榮達下午也率領市府與工商產業界代表，搭乘原班機飛往昆明，並邀請昆明參與2020台灣燈會設燈佈展、台中購物節等活動。

觀旅局指出，台中國際機場旅運量持續攀升，市府持續與亞洲及大陸城市互訪交流，主要開拓3至5小時可抵達的國際及兩岸航線，帶來更多國際觀光旅客，目前直航城市包括寧波、南京、杭州、深圳、廣州、三亞、梅縣、無錫、昆明，預計下個月會再增加1個。