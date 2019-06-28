「非洲豬瘟防疫」實戰演練　蔡英文：最嚴格的管控才能夠防堵疫





▲全國非洲豬瘟防疫模擬演習今天在台南後壁區登場。（圖／翻攝動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵臉書）

記者崔至雲／台北報導

台灣口蹄疫拔針將在7月1日滿一年，但台灣養豬業仍面臨非洲豬瘟威脅，今（28）日台南市後壁區模擬非洲豬瘟爆發相關銷毀、管制及監控的標準作業流程，總統蔡英文與農委會主委陳吉仲也一同前往觀看「全國非洲豬瘟緊急防疫模擬演習」實際操演，確保各項非洲豬瘟防疫準備工作，演習過程十分逼真。

蔡英文期許持續為國內養豬產業安全，做好防疫把關工作，更特別稱許，運豬車輛導入GPS系統監控，掌握豬隻及生鮮豬肉流向，同時也指出，防疫視同作戰，現在非洲豬瘟疫情仍在蔓延，各界絕對不能鬆懈，一定要持續的守護台灣的豬，維持養豬產業的蓬勃發展。

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蔡英文說，台灣要邁向非疫區，提高產業競爭力，現在就是關鍵的時刻。去年8月中國發生非洲豬瘟疫情的時候，政府就立即展開應變，加強邊境的把關的工作。之後就在12月成立應變中心，跟地方政府一起守護台灣豬，過去一年，各部會都動起來，不論是強化邊境的查察，還是宣導、提高罰則，各界做最嚴格的管控，才能夠防堵疫情於境外。

陳吉仲強調，演習除了盤點防疫人員及資材外，最主要的目的，是要確保一旦疫情爆發，實務上能夠落實執行。

▲國非洲豬瘟防疫模擬演習，防疫人員進行消毒。（圖／翻攝動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵臉書）

陳吉仲表示，這次演習的重點在於執行過程細節，針對疫情爆發的人員防護裝備著裝、樣材包裝、動物屍體處理等流程演練，並且也運用運豬車輛GPS系統，來執行疫情的追蹤及管制。現場實際演練養豬場確認感染非洲豬瘟病毒，人員著防護衣進行豬場封鎖管制、豬屍掩埋銷毀及移動運送監控等防疫作為。

陳吉仲強調，防治非洲豬瘟除了邊境管制作為，在養豬場廚餘轉型及運豬車輛加裝GPS監控，務使防疫做到滴水不漏，也有賴政府各單位及全民配合，共同打贏非洲豬瘟防疫戰爭，7月1日就是台灣口蹄疫拔針滿一年，可向世界動物衛生組織（OIE）申請成為口蹄疫非疫區，是台灣養豬產業重要里程碑，演習視同作戰，非洲豬瘟的防疫戰爭一刻也不鬆懈。

