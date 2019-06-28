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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／7月開始！北京將對雜貨店、食品攤販實行負面清單管理

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▲▼北京市。（圖／CFP）

▲北京市。（圖／CFP）

《北京》7月起北京將對雜貨店、食品攤販實行負面清單管理

從7月1日起，北京將對雜貨店、食品攤販實行負面清單管理，降低食品安全風險隱患。其中雜貨店不得從事食品現場製售活動，食品攤販不得經營冷葷涼菜、生食水產品、裱花蛋糕、散裝熟食、散裝酒，保健食品、嬰幼兒配方食品和特殊醫學用途配方食品等特殊食品。（中新社）

《天津》2019中國（天津）國際綠色建築產業博覽會開幕

2019中國（天津）國際綠色建築產業博覽會27日在天津梅江會展中心拉開帷幕，來自美國、日本和中國各地的行業代表性企業參展。本屆展覽會以「堅持綠色發展，構建綠色家園」為主題，以「低碳、環保、綠色」為理念，展示與綠色建築科技領域新技術、新產品、新工藝、新設備相關等項目和內容。（中新社）

《遼寧》遼寧GDP加快速度重返6%以上

談到遼寧經濟17季以來首次重返6%以上的速度，中共遼寧省委副書記、遼寧省人民政府省長唐一軍25日表示，這意味著遼寧經濟走出了最困難的時期，意味著遼寧經濟開始跟上全國發展的步伐，意味著遼寧經濟進入了平穩健康發展的軌道。（中新社）

《海南》海南進一步降低人才購房購車門檻

海南省新聞辦公室27日舉行完善人才住房、購車政策新聞記者會，對實際引進在海南工作但尚未落戶的各類人才，在購房購車方面進一步放低門檻，以鼓勵和支持各類引進人才在海南創業就業。（中新社）

▼海南省。（圖／CFP）

▲▼海南省。（圖／CFP）

《北京》中非簽署8個農業合作項目　簽約金額達27.47億美元

中非農業合作發展研討會27日在長沙舉行。會上，中非共簽署8個農業對非合作項目，簽約金額達27.47億美元。（中新社）

《江蘇》「中芬合作在南京」合作框架發布

2019南京創新周26日正式開幕。芬蘭駐上海總領事Pasi Hellma(何朗明)出席開幕式，並發布了「中芬合作在南京」合作框架。（中新社）

《河北》五大工程推進網路扶貧與數字鄉村戰略緊密融合

河北省網路扶貧工作推進交流會指出，河北省委網信辦聯合河北省發改委、河北省扶貧辦、河北省通信管理局近日印發《河北省2019年網絡扶貧工作要點》，提出深化拓展網路扶貧五大工程，推進網路扶貧與數字鄉村戰略緊密融合。（中新社）

《廣東》廣州今年1至5月吸收合約外資111億美元

廣州市商務局27日指出，今年1至5月，廣州實現貨物貿易進出口總額3740.1億元人民幣，同比微降0.1% ；吸收合約外資111億美元，同比增長23.8%，實際使用外資29.4億美元，同比增長2.8%；對外投資中方協議額6.9億美元，同比增長47.7%。（中新社）

▼廣東省廣州市。（圖／CFP）

▲▼廣東省廣州市。（圖／CFP）

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