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華聞快遞／上海發布智能製造三年行動計劃　深度應用5G、人工智能

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上海（圖／路透社）

▲上海市。（圖／路透社）

《上海》上海發布智能製造三年行動計劃　深度應用5G、人工智能等技術

《上海市智能製造行動計劃（2019-2021年）》24日於此間發布，到2021年，上海計劃進一步深化5G、人工智能、互聯網、大數據和製造業融合程度，打造成為中國智能製造應用新高地、核心技術策源地和系統解決方案輸出地，推動長三角智能製造協同發展。（中新社）

《浙江》浙江農信豐收驛站路橋專場啟動授信10億

以「活力新區開路架橋，百曉普惠助農興商」為主題的浙江農信豐收驛站省級旗艦店「台州月」路橋專場6月23日正式啟動。為大力支持在杭路商創業發展，路橋農商銀行與杭州聯合銀行共同為杭州路橋商會授信10億元。（中新社）

《河北》河湖長巡河實現雲端管理

日前，河北唐山遷安市總河長張淑雲使用「河長雲」手機程序巡查西沙河，並通過該程序交辦、督辦巡查發現的問題。河北省河湖長制辦公室24日透露，截至6月18日，「河長雲」手機程序註冊人數達4.7萬人，激活人數達2.47萬人，河湖長巡查河湖逐步實現雲端管理。（中新社）

《香港》香港國際機場將邁向「智能機場」　5G技術應用正進行前期研究

香港機場管理局（機管局）24日表示，銳意發展香港國際機場成為「智能機場」，通過機械人技術和自動化提升效率。目前，局方正就機場運作應用5G技術，進行前期研究等準備工作。（中新社）

▲▼香港國際機場。（圖／CFP）

▲香港國際機場。（圖／CFP）

《河北》石家莊循環化工園區祭出人才新政購房　最高補貼50萬元人民幣

為建立更加積極、更加開放、更加有效的人才政策環境，河北石家莊循環化工園區持續深入推進人才工作改革，近期祭出《引才育才若干政策》，積極培養本土人才，廣聚海內外英才到園區創新創業。在扶持政策方面，園區將高標準建設專家公寓、人才公寓，加大人才安居保障，並提供優質生活配套，落實石家莊「人才綠卡」政策，並由園區財政給予一定生活補貼和租房、購房補貼，購房補貼最高可達50萬元人民幣。（中新社）

《北京》「首屆生命文化智能發展研討會」召開

由人民日報社《健康時報》主辦，中國記憶空間集團協辦的「傳承與創新•綠色與發展——首屆生命文化智能發展研討會」22日在北京召開，探討我國殯葬行業綠色、智能、網絡化發展之路。（中新社）

《香港》香港理工大學首創「環保代幣」推廣減廢冀推廣至社區

據香港《星島日報》報導，近年全球變暖問題日益嚴重，使得公眾環保意識有所提高。日前，香港理工大學首次推出「環保代幣」，校內教職員及學生可通過自己攜帶的飲食容器購買外賣食品，以及回收塑料瓶賺取環保代幣，兌換不同獎賞，以推廣環保教育。理大期望，日後可與校外環保業界及綠色團體合作，將項目逐步推廣至社區。（中新社）

《貴州》貴陽已建成500多個5G基站

據了解，貴陽已建成5G基站500餘個，實現主城區核心區域基本覆蓋。目前，貴陽市5G網絡建設涉及正在推進的宏基站覆蓋以及規劃中的室內分佈系統覆蓋。其中，宏基站負責實現5G網絡室外連續覆蓋和室內淺層覆蓋。室內分佈系統能有效實現商場、寫字樓等建築物內部5G網絡覆蓋。基站已覆蓋的試點區域主要包括主要商圈、一環內主幹道、機場、火車站、部分公園和廣場等地。（新華社）

▼貴州省貴陽市。（圖／CFP）

▲▼貴州,貴陽市。（圖／CFP）

ET快訊
長榮罷工近100小時 ！工會態度放軟連3退　「禁搭便車」可調
孕婦被老公推下懸崖「只右手能動」　婆婆罵小心眼：妳沒死幹嘛報

關鍵字：香港,河北,貴州,浙江,北京,上海,香港國際機場,5G,河長雲,石家莊,貴陽,浙江農信豐收驛站,台州月,人民日報,香港理工大學,環保代幣,星島日報,人工智能,互聯網,大數據,製造業,粵港澳要聞,華聞快遞

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