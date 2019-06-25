華聞快遞／第46顆北斗導航衛星發射　西安科技提供全部有效載荷

▲中國成功發射第46顆北斗導航衛星。（圖／翻攝中新社）



《陝西》第46顆北斗導航衛星發射 西安科技提供全部有效載荷

第46顆北斗導航衛星25日2時9分成功發射，該衛星是北斗三號衛星系統的第21顆衛星，也是北斗三號第2顆IGSO（傾斜地球同步軌道）衛星。中國航天科技集團五院西安分院為這顆衛星提供了導航分系統、天線分系統等全部有效載荷。（中新社）

《香港》調查：57%香港銀行客戶接受虛擬銀行營運模式

據香港《大公報》報導，根據調研機構JD Power首次發布的2018年香港零售銀行滿意度研究顯示，超過半成（57%）的銀行客戶已經準備好接受他們的主要金融機構採用虛擬銀行營運模式。（中新社）

《青海》停車位「一位難求」？青海一政府大院部分車位晚間免費開放

青海省海東市樂都區日前祭出文件，該區政府大院臨時停車位，每日19時後，有條件向社會免費開放，社會私家車經過門衛室登記後，無需車輛通行證，即可在臨時停車位停車，停滿即止，次日8時前必須將車開離政府大院，過夜停車期間由車主對車輛安全負責。（中新社）

《山東》山東沂蒙山入選聯合國教科文組織世界地質公園

山東省自然資源廳25日公佈，該省沂蒙山地質公園於4月17日被聯合國教科文組織正式批准成為世界地質公園。外加同期入選的安徽九華山，中國世界地質公園總數升至39處，居世界首位。（中新社）

▲沂蒙山岱崮園區。（圖／翻攝中新社）



《遼寧》遼寧GDP增速重返6%以上 省長：走出了最困難時期

談及遼寧經濟17個季度以來首次重返6%以上的增速，中共遼寧省委副書記、遼寧省人民政府省長唐一軍25日表示，這意味著遼寧經濟走出了最困難的時期，意味著遼寧經濟開始跟上全國發展的步伐，意味著遼寧經濟進入了平穩健康發展的軌道。（中新社）

《廣東》首屆粵港澳大灣區文化藝術節在廣州開幕

由廣東省人民政府、文化和旅遊部、香港特別行政區政府、澳門特別行政區政府共同主辦的「灣區花正開——首屆粵港澳大灣區文化藝術節」開幕儀式和開幕式晚會24日在廣州大劇院舉行。（中新社）

《香港》香港數碼港將辦首個電競論壇 冀推廣數碼娛樂產業

「數碼娛樂領袖論壇」為香港首個電競國際論壇，7月16日的論壇將以「電競打拼、潛力激發」為主題，設一系列主題演講和討論環節，請來全球各地包括英國、德國、以色列、日本、韓國和內地等行業領袖，加上當地業界，分享發展電競產業的經驗，以及粵港澳大灣區電競業界如何協作發展。（中新社）

《澳門》中央政府將在澳門發行20億元人民幣國債

大陸國家財政部和澳門特區政府25日發佈公告，中央政府將於2019年7月4日在澳門發行20億元人民幣國債。（新華社）

▲澳門。（圖／CFP）