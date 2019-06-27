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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／江蘇計畫2020年實現「27K以下」收入人口全部脫貧

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▲▼江蘇。（圖／CFP）

▲江蘇省。（圖／CFP）

《江蘇》江蘇計畫2020年實現「27K以下」收入人口全部脫貧

江蘇省目前的脫貧對象主要集中在病、殘、孤、老、災等群體，有效防止返貧與解決相對貧困問題的創新實踐仍在探索之中。江蘇省扶貧辦主任陶長生近日表示，計畫到2020年，實現6000元（人民幣，約新台幣2萬7千元）以下收入人口全部脫貧。（中新社）

《湖北》中國中部(湖北)創業投資大會武漢召開

由大陸科技部、湖北省政府、武漢市政府共同主辦的2019中國中部(湖北)創業投資大會，26日在武漢召開，目的為搭建創業投資、天使投資行業交流平台和投融資對接平台，幫助湖北高品質發展。（中新社）

《上海》中國移動：2020年5G網路覆蓋全國地級以上城市

中國移動6月25日在上海召開「5G+」發布會，宣布2020年5G網路覆蓋到全國地級以上城市，並提供商用服務。（中新社）

《南京》南京近5000套新房本週入市

據《揚子晚報》統計，南京市目前已經領證待售的房源近2000套，而江北核心區等地還有多家樓盤打算這兩天領取銷許入市銷售，數量在3000套左右。（揚子晚報）

▼南京市。（圖／CFP）

▲南京（圖／CFP）

《海口》海口向房屋銷售捆綁說「不」

近日，海口市住建局印發《關於進一步規範商品房銷售行為的通知》提出，海口各房地產開發企業、房地產經紀機構在商品房銷售過程中嚴禁出現捆綁銷售行為，商品房銷售不得捆綁車位等產品；嚴禁以任何形式收取購房指標費等購房合約價格之外的費用。（中新社）

《上海》華為副董事長：華為供應情況未受很大影響

華為副董事長胡厚崑26日在上海接受媒體採訪表示，華為已採取積極措施，「實體清單」制裁下，華為供應情況沒有受很大影響。（中新社）

《海南》自貿區新動作！三亞要進行行政村優化調整

海南省委常委、市委書記童道馳展開「不忘初心、牢記使命」主題教育專題調研，在聽取各區及相關部門關於加強改進鄉村治理優化行政建制的工作匯報時指出，推動行政村優化調整，加強和改進鄉村治理，事關未來長遠發展。（中新社）

《北京》北京取消純電動汽車市級財政補助

北京市科委、市經信局、市財政局、市城管委、市交通委發布關於調整《北京市推廣應用新能源汽車管理辦法》相關內容的通知。根據通知內容，自6月26日起，取消對純電動汽車的市級財政補助。（中新社）

▼北京市。（圖／CFP）

▲▼北京市。（圖／CFP）

ET快訊
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