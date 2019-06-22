華聞快遞／福建「絲路海運」第三批航線出爐　至此航線總數達到50條

▲廈門集裝箱碼頭 。（圖／記者蔡紹堅攝）

《福建》福建「絲路海運」第三批航線出爐 至此航線總數達到50條

去年12月24日，「絲路海運」正式啟動，第一批公佈16條命名航線，今年3月公佈第二批18條命名航線。昨日會上對外發布的第三批命名航線共計16條。至此，「絲路海運」命名航線總數已經達到50條，其中，廈門港43條、福州港7條。（廈門網）

《浙江》浙江計劃新增省際合作平台約70家

11家新型智庫成為推進長三角一體化發展智庫支持單位，推進長三角一體化發展智庫和專家咨詢委員會成立，滬蘇浙皖政府機構、科研院所和企業最新達成22個重大項目合作，湖州長興、嘉興、海寧等地與上海開展「創新券」通用……21日舉行的浙江省推進長三角一體化發展大會上，公佈的一系列政策措施和最新進展引人關注。（人民日報）

《廣西》廣西將打造大陸一流宜居康養勝地

自治區人民政府發布，廣西將構建以健康養老、健康醫療、健康旅游產業為核心，輻射帶動健康醫藥、健康食品、健康運動產業聯動發展的「3+3」大健康產業體系。到2021年，覆蓋全生命周期和特色鮮明、佈局合理的大健康產業體系在廣西基本形成；至2025年，打造成為大陸國內一流、國際知名的宜居康養勝地。（南寧新聞網）

《上海》上海年底基本取消省界收費站

到今年年底，上海將基本取消高速公路省界收費站，實現不停車快捷收費，在籍汽車的ETC安裝率超80%。這是上海市政府辦公廳21日發佈的上海取消高速公路省界收費站實施方案所顯示的內容。其中還提到，到2019年底，高速公路入口車輛的ETC使用率將達到90%以上。（人民日報）

▲上海東方明珠一日遊。（圖／記者謝璩安攝）

《四川》四川出台深化「放管服」改革優化營商環境行動計劃

四川省近日出台《四川省深化「放管服」改革優化營商環境行動計劃（2019-2020年）》。《行動計劃》要求，深入推進簡政放權、放管結合、優化服務改革，加快政府職能轉變，努力將四川打造成為中西部國際化營商環境高地。（新華社）

《湖北》24個大項目落戶湖北自貿區 簽約金額近300億元

6月21日在武漢舉行的中國自貿試驗區發展論壇碩果纍纍——湖北自貿試驗區三大片區現場簽約重大項目24個，總計簽約金額近300億元，涉及產業孵化、保稅維修、新能源材料、電子信息、先進製造業、消費電子、醫療器械等多個重要領域。（新華社）

《深圳》深圳今年新增4萬個車牌指標 分配時間從半年縮短為3個月

深圳市交通運輸局21日發布通告，將2019年新增的4萬個普通小汽車增量指標分配期限從6月至12月調整到6月至8月，以盡快將增量指標配置到位。（新華社）

《海南》中央撥5000萬元支持海南農村人居環境整治

根據《國家發展改革委農業農村部關於下達農村人居環境整治專項2019年中央預算內投資計劃的通知》要求，2019年6月，省發改委會同省農業農村廳轉下達農村人居環境整治專項海南省2019年中央預算內投資計劃5000萬元。（海南日報）

▼海南夜景。（圖／記者馬叔安攝）