華聞快遞／雄安新區首個施工電源工程建成投運

▲雄安新區。（圖／CFP）

《河北》雄安新區首個施工電源工程建成投運

隨著主變壓器完成5次帶電衝擊合閘，雄安新區容西110千伏施工電源工程於6月26日成功送電並穩定運行，意味著雄安新區首個施工電源工程正式建成投運。據悉，雄安新區容西110千伏施工電源工程從土建施工到正式投產僅用了70天。（河北新聞網）

《福建》前5個月福州外貿進出口增長12.2%

前5個月，福州外貿進出口1118億元，比去年同期增長12.2%，較同期全省平均增速高出6.1個百分點。其中，出口800億元，增長20.7%，較同期全省平均增速高出9.8個百分點；進口318億元，下降4.7%。（福建日報）

《江蘇》實現「兩不愁三保障」 決勝脫貧攻堅戰

目前，江蘇省脫貧對象主要集中在病、殘、孤、老、災等群體，有效防止返貧與解決相對貧困問題的創新實踐尚在探索之中。省委、省政府提出：到2020年，實現6000元以下收入人口全部脫貧。（新華日報）

《廣東》常住橫琴的澳門居民下月起可參加珠海醫保

珠海市醫保局26日對外宣佈，從今年7月1日起正式推出「常住橫琴（含橫琴、保稅區、洪灣一體化區域)並辦理了居住證的澳門居民，可以參加珠海基本醫療保險」的試點。據統計，2018年澳門居民在珠海市的就業參保人數約為2017人，學生參保人數約151人，澳門戶籍參保人在珠海市住院報銷待遇享受人次為349人次，門診報銷待遇享受人次達4408人次，基本醫療保險基金支出約363萬元。（新華社）

▲廣東珠海橫琴新區。（圖／主辦方提供）

《湖北》湖北退休人員基本養老金總體上調5.15% 8月底前全部發放到位

湖北省人社廳、省財政廳下發文件，從2019年1月1日起，為2018年12月31日前已按規定辦理退休、退職手續並按月領取基本養老金（退休費、退職生活費）的企業和機關事業單位退休、退職人員提高基本養老金，總體調整水平為5.15%，預計將惠及全省550多萬企業和機關事業單位退休、退職人員。（人民日報）

《甘肅》甘肅享受研發費用加計扣除稅收企業增幅達186.1%

2018年度甘肅省享受研發費用加計扣除稅收優惠政策的企業增幅達到186.1%，研發費用加計扣除的金額增幅達148.2%，收效明顯，今年以來，甘肅省稅務系統與科技、工信、財政、統計、國資委等部門積極協調溝通、密切配合，共同研究制定了6條促使企業充分享受這一稅收優惠政策。（甘肅日報）

《重慶》加快建設出海出境大通道 構建內陸國際物流樞紐支撐

重慶市委書記陳敏爾赴兩江新區就內陸開放高地建設進行調研。他強調，要深入學習貫徹習近平總書記視察重慶重要講話精神，立足「兩點」定位，著眼發揮「三個作用」，全面融入共建「一帶一路」和長江經濟帶發展，大力推進出海出境大通道建設，著力構建內陸國際物流樞紐支撐，加快培育內陸開放新優勢。（重慶日報）

《海南》把握機遇重點突破 打造科技創新高地

省科技廳有關負責人介紹，海南科技創新發展基礎薄弱，但當前海南自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港建設，需要全省科技系統重點選擇具有海南特色的領域進行重點突破，真正打造特色領域的科技創新高地，才能後來居上。接下來，全省科技系統將緊緊圍繞「三區一中心」戰略定位，推動「陸海空」及醫藥健康等優勢領域發展，爭取取得一批具有國際影響力的重大創新成果，落戶一批重大創新平台，使海南成為這些優勢特色領域的創新高地。（海南日報）

▼海南夜景。（圖／記者馬叔安攝）