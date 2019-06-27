國軍19將官晉任　中將王紹華、中尉女兒王德霖成焦點

▲中將王紹華女兒、馬防部後勤中尉王德霖。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國防部27日舉辦「108年下半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」，包含呂坤修少將等6員晉任中將、王國樑上校等13員晉任少將，將於民國108年7月1日生效。其中，晉升中將的國防部政務辦公室中將主任王紹華，這次女兒、馬防部後勤中尉王德霖也特別出席典禮，親手替父親配戴中將軍階，成為這次晉任典禮的溫馨焦點。



國防部指出，此次晉任中將人員計呂坤修、葉國輝、黃佑民、王紹華、陳忠文、孫連勝等6員，晉任少將人員計王國樑、黃文啓、胡瑞訓、許永祥、馬家龍、于大任、謝宗保、劉強華、侯嘉倫、林志穎、曾安國、陳逸夫、陳學良等13員，合計19員。晉任授階典禮於27日在三軍軍官俱樂部舉行，由國防部長嚴德發主持，國軍高階將領暨晉任人員眷屬親人均受邀觀禮。

畢業於中台科技大學應用外語系，正在馬祖服役的王德霖這次為了父親王紹華出席典禮，她透露，其實從軍並不完全是因為父親，但在畢業一年後，決定跟父親一樣走上軍旅生涯，至於會選擇陸軍，就真的是因為爸爸的影響。王紹華則笑答，女兒決定從軍後才跟他說，因為工作忙碌，女兒多半跟媽媽接觸比較多。

另外，這次將官晉任典禮也出現首位魯凱族中將，空軍司令部，教育準則指揮部指揮官孫連勝中將除了原住民身分，也是經國號戰機首批種子教官，他分享，他的母親是泰雅族、父親祖籍山東，自己為擁有魯凱族血統感到光榮，他也藉此鼓勵有原住民血統的弟兄一起再接再厲。