政治 政治焦點 國會直播 專題報導

裝修公司拿5.9億RDX炸藥標案　顧立雄：是代理進口不需有自製產能

記者郭運興／台北報導

國民黨立委王鴻薇10日指出，一家名為「福麥國際室內裝修公司」以5.9億得標國防部的海掃更炸藥招標採購案，質疑這是小吃店進口快篩劑翻版嗎？對此，國防部長顧立雄今（11日）表示，只要有代理商資格、能夠向原廠取得輸出許可證明及原廠來源證明，提供火藥原物料，經過國防部查證屬實，那就可以履約，最主要它是代理進口，而不是需要有自製的產能，只要有辦法取得，就能夠提供需要的火藥原物料。

▲國防部長顧立雄受訪 。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲國防部長顧立雄受訪 。（圖／記者蘇靖宸攝）

顧立雄表示，這些都是一個國內沒有自製產能、火藥原物料的一個採購，主要他們都具有從事國際貿易代理商的資格，只要能夠提出相關輸出許可的證明，查驗能夠落實，每個人都有資格投標。

顧立雄表示，國防部會做好相關輸出許可證明的查驗、最後交貨時原廠來源證明的查驗，類似像這樣火藥原物料的採購案，只要具有這樣的代理能力、只要有辦法取得相關需要的火藥原料，坦白講這是一翻兩瞪眼的事情，能不能取得，可以相當明確的來認定。

針對「遭藍委王鴻薇質疑這是小吃店進快篩的翻版」，顧立雄說，自己剛剛已經講了，因為國內沒有自製產能，只要有代理商資格、能夠向原廠取得輸出許可證明及原廠來源證明，提供火藥原物料，經過國防部查證屬實，那就可以履約。

顧立雄強調，最主要它是代理進口，而不是需要有自製的產能，所以相關從事國際貿易業者，只要有辦法取得，就能夠提供需要的火藥原物料。

▼王鴻薇爆料國防部標案編號（JE15005L097）RDX海掃更公開招標採購決標公告，得標竟是一家登記室內裝修公司。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

▲▼王鴻薇爆料國防部標案編號（JE15005L097）RDX海掃更公開招標採購決標公告，得標竟是一家登記室內裝修公司。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

12/09 全台詐欺最新數據

455 2 3067 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台灣國產車　2025銷售冠亞軍提前出爐！
快訊／助理費除罪化炸鍋　白營要提折衷版本：不會全面除罪化
2女「口吞塞肛」115顆毒球！　入境台灣秒送醫
曾喊「不會倒」！預售屋爛尾2戶苦主慘套牢
麥當勞奶昔又賣光！今年喝不到了　官網緊急發公告
台正妹自帶鍋子！日本飯店煮和牛　網全炸鍋：丟人現眼
獨／富二代3P電擊性虐女友致死！　假釋後又出事被逮

300位國會助理連署要陳玉珍撤自肥條款　藍白僅1立委簽字力挺

國民黨立委陳玉珍提出修法，要讓助理費交由立委統籌運用，還免檢據核銷，為助理費案除罪化，相關提案讓跨黨派基層助理炸鍋。助理工會幹部發起連署希望撤回提案，目前，已獲跨黨派辦公室近300位助理簽名，卻也有立委要求助理撤簽、甚至當眾飆罵。連署發起人今（11日）在立法院邀請朝野立委共同連署，至截稿前，民進黨團已經簽署，而在野2黨僅陳昭姿一人現身簽名力挺，陳也表示，大家都有權利為自己發聲，「我辦公室每一位同仁都簽署」。

五角大廈機密簡報曝恐難保台　顧立雄：印太和平是美國核心利益

台灣軍購F-16V美國延遲交付　AIT：正透過專案管理機制在協調！

AIT：國會審1.25兆國防預算時　期待回答立法機構朋友各項問題

連環爆　凌濤揭「衛浴專家」承攬國軍5.9億標案

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

