裝修公司拿5.9億RDX炸藥標案　顧立雄：是代理進口不需有自製產能

記者郭運興／台北報導

國民黨立委王鴻薇10日指出，一家名為「福麥國際室內裝修公司」以5.9億得標國防部的海掃更炸藥招標採購案，質疑這是小吃店進口快篩劑翻版嗎？對此，國防部長顧立雄今（11日）表示，只要有代理商資格、能夠向原廠取得輸出許可證明及原廠來源證明，提供火藥原物料，經過國防部查證屬實，那就可以履約，最主要它是代理進口，而不是需要有自製的產能，只要有辦法取得，就能夠提供需要的火藥原物料。

▲國防部長顧立雄受訪 。（圖／記者蘇靖宸攝）

顧立雄表示，這些都是一個國內沒有自製產能、火藥原物料的一個採購，主要他們都具有從事國際貿易代理商的資格，只要能夠提出相關輸出許可的證明，查驗能夠落實，每個人都有資格投標。

顧立雄表示，國防部會做好相關輸出許可證明的查驗、最後交貨時原廠來源證明的查驗，類似像這樣火藥原物料的採購案，只要具有這樣的代理能力、只要有辦法取得相關需要的火藥原料，坦白講這是一翻兩瞪眼的事情，能不能取得，可以相當明確的來認定。

針對「遭藍委王鴻薇質疑這是小吃店進快篩的翻版」，顧立雄說，自己剛剛已經講了，因為國內沒有自製產能，只要有代理商資格、能夠向原廠取得輸出許可證明及原廠來源證明，提供火藥原物料，經過國防部查證屬實，那就可以履約。

顧立雄強調，最主要它是代理進口，而不是需要有自製的產能，所以相關從事國際貿易業者，只要有辦法取得，就能夠提供需要的火藥原物料。

▼王鴻薇爆料國防部標案編號（JE15005L097）RDX海掃更公開招標採購決標公告，得標竟是一家登記室內裝修公司。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）