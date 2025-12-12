韓「加密貨幣之王」詐欺　美法院判15年刑！400億美元暴跌多人受害

▲權渡衡因涉詐欺導致多名受害人損失龐大金額，遭美國法院判處15年徒刑。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

被稱為「加密貨幣之王」的Terraform Labs韓籍共同創辦人權渡衡（Do Kwon），因涉價值約400億美元的穩定幣暴跌詐欺案，美國紐約南區聯邦法院於當地時間11日裁定判處15年徒刑。美國法官直指此案是「罕見的大規模跨世代詐欺」，受害者恐達百萬人。南韓則指出，就算權渡衡服完刑回國，仍將面臨南韓法院進一步審判，恐難逃重刑。

美國《美聯社》報導指出，現年34歲、畢業於史丹佛大學的權渡衡曾以科技新創奇才之姿迅速走紅，但2022年Terraform旗下穩定幣TerraUSD（Terra）與其姊妹幣Luna暴跌，徹底揭露其所宣稱的「算法穩定」全是一場欺瞞。

法官恩格梅爾（Paul A. Engelmayer）在宣判時公開痛斥權渡衡，「你的犯行讓人們蒙受真實的400億美元損失，並非僅是帳面數字！」

檢方表示，Terraform Labs過去宣稱TerraUSD與美元1比1掛鉤，但實際上為維持價格，公司暗中透過外部投資機構注入資金，使Terra看似回穩。2021年5月Terra曾短暫跌破1美元，權渡衡當時聲稱系統「已自動修復」，但後續證實價格其實是被人為拉抬。

2022年崩盤時，大量投資人血本無歸，慈善機構基金蒸發、家庭退休金消失，甚至有人因此陷入生涯危機。

在長達一天的量刑聽證會上，多名受害者親自或透過電話向法院陳述，描述損失如何摧毀生活，包括婚姻破裂、子女無法就學、負債累積等。一名受害者坦言其父親失去退休金後，他一度萌生輕生念頭。法官表示，這些「難以衡量的人類損害」充分凸顯該案的嚴重程度。

權渡衡8月已就兩項詐欺罪名認罪，檢方依認罪協商求刑最高12年刑期，但法官認為檢方的求刑「過於寬鬆」，最終決定量處15年。他必須沒收逾1900萬美元資產，且無法如願在南韓服刑。法院同時承認其在蒙特內哥羅被捕後的17個月拘禁期將折抵刑期。

但法律難題不僅止於美國。《韓聯社》指出，權渡衡在南韓也因涉嫌違反資本市場法等罪被正式立案調查，未來若依規定服完美國刑期一半後申請國際受刑人移送獲准，他將被遣返南韓，並在南韓法院再度接受審理。南韓司法界研判，他在南韓仍可能面臨相當程度的刑罰。

權渡衡在最終陳述中向受害者致歉，「所有的痛苦與指責都是我的錯與責任」。但美國法官恩格梅爾強調，美國法院無法因南韓未來可能加重處罰而減輕其量刑。韓方辯護團隊曾主張，權返韓後會再受審，應視為量刑酌情因素，但遭到法官直接否決。

權渡衡2022年案發後逃往海外，並在蒙特內哥羅因假護照行蹤敗露而遭逮捕。美國檢方最初以包含證券詐欺、通訊詐欺及市場操縱等共9項罪名起訴，最高可處130年刑期，後來他才在2023年底被引渡至美國。

法院表示，TerraUSD與Luna崩盤導致的損失甚至高於FTX創辦人Sam Bankman-Fried與OneCoin詐欺案的總和，影響規模堪稱近年罕見。美國當局認為，權渡衡憑藉魅力與「近乎神秘的影響力」欺騙大批投資人，最終造成全球加密市場連鎖危機。

目前，權渡衡仍被關押在美國。未來是否能在服刑一半後獲准返韓服刑，仍須視美國司法部的最終審核而定。