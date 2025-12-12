【廣編】以色彩譜寫威士忌新語言：《費特肯五感探索系列》絢爛上市　威士忌界獨角獸為品味揭開全新想像

▲費特肯五感探索系列發表會，尚格酒業行銷總監張介怡（左）董事長奚大寧（中）品牌大使劉俊賢（右）出席。

圖、文／尚格酒業提供

尚格酒業宣布，素有「威士忌界獨角獸」美譽的費特肯（Fettercairn）正式啟動為期三年的《The Vanguard Series 五感探索系列》。該系列由首席釀酒師Gregg Glass操刀，以獨創的「色彩品飲法」為核心，將風味化為光影與線條，甚至攜手蘇格蘭音樂人及後搖天團Mogwai成員譜寫專屬單曲，打造跨越視覺、聽覺與味覺的「感官朦朧」體驗。

首發重磅作品《五感探索系列—珍稀29年》全球限量僅99瓶，建議售價116,800元。酒液在波本桶陳年25年後，轉入罕見的法國波爾多「粉紅橡木桶（Essencia Barrel）」熟成4年，賦予酒體獨特的草莓奶油、杏桃與熱帶水果層次，並盛裝於白橡木手工木盒中，極具收藏價值。

同步推出的《五感探索系列—2025典藏版》則主打費特肯標誌性的熱帶水果基因，建議售價4,680元。透過初填波本桶與特製混合橡木桶（美國桶身結合蘇格蘭桶蓋）的工藝，交織出花蜜、鳳梨與溫暖木質辛香的平衡口感。費特肯以全球首創「天使瀑布蒸餾法」聞名，此次新品再次展現其純淨與獨特的品牌底蘊。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。