停砍年金三讀也難上路？　李來希嗆政院：敢不執行將啟動大規模行動

立法院國民黨團推動反年改修法，提案修正「公務人員退休資遣撫卹法」，要求所得替代率不再遞減。預計在今（12日）立法院會三讀。對此，全國公務人員協會前理事長李來希今（12日）表示，法律通過後，大戰才要開始？民進黨機關報透露訊息，行政院將不執行公教退撫停止逐年遞減修正案，憑什麼？如果膽敢不執行，「我們將啟動大規模行政爭訟程序」，由不得行政機關胡作非為。

李來希表示，民進黨的機關報透露訊息，行政院將不執行公教退撫停止逐年遞減修正案，憑什麼？

李來希表示，這個修正案在職與退休者一視同仁，公教警消人員一體適用，同一個制度下，沒有獨厚哪一個人或群體，不違反憲法平等原則，而且只是停損，沒有增加年度政府預算的問題，與警察人事條例修正案取向與本質完全不同，完全合憲合法，法律一旦通過，法效即已形成，完全沒有模糊唬弄的空間。

李來希強調，明年一月如果再被遞減退撫所得，人民自然就取得法律爭訟的空間，如果行政院膽敢不執行法律修正案，「我們將啟動大規模的行政爭訟程序」，直接啟動訴求法律規定條件的行政訴訟機制，由不得行政機關胡作非為。

李來希表示，再說，本案主管機關是考試院，考試院都沒說話，行政院是在放什麼屁話？夥伴們大家加油。

