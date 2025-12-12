助理工會當面抗議　陳玉珍認提案不周延：有任何汙衊都承受

▲立法院助理工會抗議陳玉珍。（圖／記者陳煥丞攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

藍委陳玉珍、國民黨團力推「助理費除罪化」修法惹議。而跨越藍綠白、多位國會助理今（12日）在立法院門口抗議，陳玉珍則到場坦言，她在提案過程也許不夠周延，「中間有任何的汙衊我們也承受，如果大家對於立委自肥的部分可以修改，助理的權益一定會受到保障」。陳也提到，不要變成政黨鬥爭。現場助理則忍不住批評，撤回提案，「現場國民黨助理不是人嗎？收完助理費就會去選縣長？」

陳玉珍表示，他們只是想要鬧場，「我的助理就像我的家人，像我的兄弟姊妹一樣，立委非常需要助理的協助，尤其很多的助理，都是專業有法學素養也好，在各方面有經驗來協助，今天立法院助理費的討論案，引發這麼大的迴響是正面的事情」。

對於陳玉珍說法，現場助理也忍不住批評，講什麼幹話，撤回提案，「現場國民黨助理不是人嗎？收完助理費就會去選縣長？」

陳玉珍強調，今天要討論這個助理案，不是要讓他變成一個政黨鬥爭，我們不是要讓他變成政黨鬥爭，我們要利用這個

契機，真正的改善助理的權益，我們不是要讓他變成是一個政黨鬥爭，而她也不打算讓這個案子變成政黨鬥爭，她表示，民進黨在立法院多數的這八年，也沒有去修助理的權利，她在提案過程也許不夠周延，也許各委員也沒有仔細詢問助理的意見，今天立法院立法過程當中，只是一個提案，助理們也可以回去辦公室去提出你們的法案。

陳玉珍指出，自己願意開大門走大路，對於助理的建議，都會公開討論，互相的吵、對立沒有辦法解決問題，如何提出好的案子、把案子修正，才會有好的結果，「中間有任何的汙衊我們也承受，如果大家對於立委自肥的部分可以修改，助理的權益一定會受到保障」。