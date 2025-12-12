　
台灣虎航招募60名空服員「月薪上看7萬」　明年新增7天福利假

▲▼台灣虎航宣布啟動客艙組員招募。（圖／虎航提供）

▲台灣虎航宣布啟動客艙組員招募。（圖／虎航提供）

記者李姿慧／台北報導

看好旅遊市場發展，台灣虎航將持續拓展航線和增班，12月3日董事會通過第三代機隊購機案，因應未來新機隊加入，台灣虎航今（12）日宣布招募60名客艙組員，底薪加上獎金月薪上看7萬元，明年起再多提供7天補休假。

台灣虎航表示，這次客艙組員的招募時間為12月15日至12月28日止，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上者，或其他檢定同等資格證明，具日、韓語會話能力尤佳。

根據虎航規劃，報名截止後，將針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，明年1月17日將進行初試；明年1月24日進行複試，錄取之客艙組員，將於明年5月起分梯次陸續報到並開始受訓，完訓後即可上線成為台灣虎航正式空服員。

台灣虎航表示，對於航空事業懷抱熱忱與嚮往者，可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「客艙組員」的相關職務中查看報名及相關應試資格；此外，台灣虎航亦同步開放包括：資訊應用、行銷企劃、場站管理等多個內勤職缺，可至104人力銀行yes123求職網查詢所有職務內容。

台灣虎航近日也已正式宣布，明年1月1日起，針對全體員工新增「每年7日福利補休假」制度，盼望除法定假日外，再額外提供7天福利補休假，藉更友善的休假制度，讓全體員工能在更安心的工作環境中工作。

