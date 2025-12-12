　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白主導法案衝擊國家安定　賴清德：我當然要召集黨團討論因應

▲總統賴清德出席亞洲民主人權獎頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（12日）上午出席台南國網雲端算力中心啟用典禮，接著中午要再趕回台北，與民進黨立法院黨團商討近期國會攻防。上午行程前，賴清德受訪說，藍白主導的立法院所通過的法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害人民公平的權利，「在這種狀況之下，我當然要召集立法院民進黨黨團，大家共同討論如何因應這個局勢」。

賴清德說，2024年總統跟立法委員選舉，感謝國人支持讓他當選總統，府院由民進黨當家，國民黨跟民眾黨贏得立法院多數，國會由藍白當家。

賴清德表示，自從520上任以來，他在過去蔡英文總統執政8年的基礎上，致力推動各項政策，讓國家更安全、經濟更進步，對人民也提供更好的照顧。大家可以看到，去年跟今年，不管是地震或是風災或是非洲豬瘟，行政院漲卓榮泰率領的團隊都站在第一線，不眠不休協助地方政府救災或是防疫的各項工作。

賴清德說，也非常希望，藍白當家的立法院，一方面也能夠發揮憲政的精神，監督行政院，同時也能夠協助行政單位，推動福國利民的法案，這樣對國家來講才是最有利的。

「但很可惜，藍白當家的立法院反其道而行。」賴清德指出，藍白在去年通過了《立法委員職權行使法》之後，被司法院憲法法庭判決為違憲，但並沒有檢討改進，也沒有得到教訓，反而一不做、二不休，修改《憲訴法》，乾脆把司法院憲法法庭給予凍結。

賴清德指出，現在藍白更放著中央政府總預算不審，也阻止國防特別預算進入委員會審查，反而是變本加厲，透過逕付二讀，沒有公聽會也沒有委員會審查，這種程序不正義的方式，通過許多法案。

賴清德說，要特別跟各位國人報告，這段時間以來藍白主導的立法院所通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害人民公平的權利，也將使中央政府沒有能力應變各種措施，「在這種嚴肅的狀況之下，我當然要召集立法院民進黨黨團，大家共同討論如何因應這個局勢」。

賴清德也呼籲在野黨，不同政黨沒有關係，民主政治就是政黨政治，政黨政治本來就是要彼此競爭，「但是我們國家只有一個，在府院執政的民進黨要以國家利益為最優先，我也希望在立法院當家的藍白兩個政黨，也要以國家利益為最優先，共同合作，這樣國家才會持續進步，也才能夠得到人民的支持」。

12/10 全台詐欺最新數據

